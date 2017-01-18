Свежие новости

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Вчера, 09:56
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Вчера, 09:56
Как петербуржцы отнеслись к инаугурации Трампа?
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18-01-2017, 07:02
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6-01-2017, 08:45
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5-01-2017, 09:11
Претензии к главе администрации
Бизнес
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20-01-2017, 10:25
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17-01-2017, 10:41
Ресурс для рыбаков
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13-01-2017, 10:10
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10-01-2017, 09:02
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7-01-2017, 09:54
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4-01-2017, 10:41
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Общество
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Вчера, 09:40
Ястреб-иностранец
20-01-2017, 18:16
Диверсанты на Крестовском острове
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20-01-2017, 13:53
Проезд для студентов изменен с 1 января
121
20-01-2017, 10:03
Запись в первый класс
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19-01-2017, 21:33
Смертный приговор для 60-ти животных
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19-01-2017, 20:53
Экология Петербурга не выдерживает 5 млн жителей
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Происшествия
Уличные грабители активизировались
С молотком в ломбард
Поездка на попутке стоила коммерсанту простреленной ноги
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Обыкновенный фашизм
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Вчера, 13:43
Награждение 39 петербуржцев почетным знаком «За милосердие»
Вчера, 13:39
Петербуржцы отмечали христианский праздник Крещения, окунаясь в Иордань на Неве.
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Вчера, 13:38
В Петербурге прошла презентация официальной эмблемы Европейского футбольного чемпионата 2020.
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19-01-2017, 11:06
Портреты животных в русском музее
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19-01-2017, 11:03
Спустя 40 лет, они вновь покажут время
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17-01-2017, 20:32
Удача или любовь к творчеству Стаса Михайлова, помогла поклоннице выиграть автомобиль
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Спорт
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Вчера, 16:06
Елена Остапенко едва не победила Каролину Плишкову на Australian Open
20-01-2017, 22:06
УНИКС проиграл «Дарушшафаке» в Евролиге: Лэнгфорд ограничился 16 очками
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19-01-2017, 22:09
Хухтала принёс «Йокериту» неожиданную победу над СКА
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18-01-2017, 22:24
Баскетбольный «Зенит» одержал важную победу в Еврокубке
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18-01-2017, 15:31
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17-01-2017, 21:54
БК «Нижний Новгород» разгромлен в Еврокубке «Летувос Ритас» «-32»
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18-01-2017, 13:15
Гибель во имя «искусства»
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Автомобилист на проспекте Культуры сбил женщину на "зебре"
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