Свежие новости

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Вчера, 17:52
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28-01-2017, 22:11
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28-01-2017, 07:59
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6-01-2017, 08:45
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27-01-2017, 08:27
Как будет вести себя рубль в 2017 году?
25-01-2017, 07:02
Рост промышленности
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24-01-2017, 09:10
Порт теряет грузы
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17-01-2017, 10:41
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28-01-2017, 07:28
Собор передан – и точка!
27-01-2017, 08:10
Бесплатный транспорт
92
26-01-2017, 07:31
Что делать с полигоном?
88
26-01-2017, 07:06
Усиление безопасности в метро
102
25-01-2017, 20:14
Более 3000 петербуржцев хотят быть городскими волонтерами FIFA
76
25-01-2017, 07:07
Просьба о безвизовом режиме
114
Происшествия
Пьяный проспится, наркоман – никогда
Злоключения мигрантов-таксистов
В областном ДТП пострадал младенец
Угонщику приглянулись "Жигули" без тормозов
Мигрант скончался в отделе полиции
Бандитская погоня со стрельбой
Культура
0
59
28-01-2017, 13:13
В Петербурге вспоминали великий подвиг горожан
28-01-2017, 13:12
Дворцовый мост сменил цвет
68
28-01-2017, 13:06
В Эрмитаже исследовали мумии
76
27-01-2017, 20:59
Более 1000 петербуржцев, около 100 чтецов собрала акция «Муза блокады»
71
26-01-2017, 10:11
В городе прошло награждение лауреатов литературной премии Александра Невского
147
25-01-2017, 20:06
Акцию «Муза Блокады» проведут у памятника Ольги Берггольц
101
Спорт
0
44
Вчера, 21:39
Кирилл Кольцов набрал 3 очка, но «Трактор» проиграл СКА
Вчера, 17:52
Федерер победил Надаля в финале Australian Open
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28-01-2017, 22:11
Алексей Мишин помог Каролине Костнер завоевать бронзовую медаль ЧЕ
98
28-01-2017, 14:45
УНИКС и ЦСКА не блеснули в Евролиге
59
27-01-2017, 22:15
Шайбы Ковальчука и Каблукова не помогли СКА в Нижнем Новгороде
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27-01-2017, 00:50
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Вчера, 17:47
В областном ДТП пострадал младенец
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28-01-2017, 16:21
В пять сорок он приехал...
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28-01-2017, 09:38
Страшное ночное ДТП на Ириновском
0
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27-01-2017, 13:07
Лобовое столкновение в Кировском районе области
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