Свежие новости

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Самая популярная российская достопримечательность - Храм Спаса-на-Крови
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«Зениту» повезло в эндшпиле матча с «Уфой» – 2:0
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Обиднейшее поражение в матче «Красндар» - «Зенит» больше всего расстроило Дзюбу
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СКА крупно победил «Адмирал» во Владивостоке – 4:1
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После победы над «Северсталью» СКА готовится к «Куньлуню»
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Проводили год кино
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Сегодня, 06:27
В Эрмитаже нашли пропавшую во время войны скульптуру
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Вчера, 09:15
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Вчера, 08:59
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Вчера, 08:45
Политика
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Вчера, 09:15
Политические итоги
0
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30-12-2016, 08:19
Санкции против «СТЦ»
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73
28-12-2016, 07:00
Время для итогов
0
94
27-12-2016, 10:21
Важное соглашение
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155
26-12-2016, 08:40
Без Лукашенко
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128
24-12-2016, 10:34
Президент оптимистичен
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29-12-2016, 16:54
«Петербургская сбытовая компания» собирает долги
29-12-2016, 10:12
Дюков переизбран
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23-12-2016, 10:34
Объем инвестиций вырос
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22-12-2016, 10:55
Автомобильное производство сократилось
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20-12-2016, 09:59
Штраф за парковку
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17-12-2016, 09:21
Укрепляем связи с Китаем
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Вчера, 08:59
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30-12-2016, 08:45
Скандал с лидером дальнобойщиков
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29-12-2016, 08:52
Ремонт в метро
100
28-12-2016, 07:01
Эпидемия гриппа?
147
27-12-2016, 09:35
Стадион достроили
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26-12-2016, 16:47
«Возрождение» захватывает Васильевский остров: хроники коммунальной войны
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Происшествия
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Срубил он нашу ёлочку под самый корешок
Полицейский стрелял на поражение, разнимая драку мигрантов
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Перед Новым годом налётчики обнаглели
Ограбление ювелирного салона в Московском районе
Культура
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Сегодня, 06:27
Проводили год кино
Сегодня, 06:26
В Эрмитаже нашли пропавшую во время войны скульптуру
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30-12-2016, 20:31
"Творения из оперения"
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30-12-2016, 20:31
Необычная находка
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28-12-2016, 20:26
Отменено световое шоу в Петербурге
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28-12-2016, 20:22
Дмитрий Пучков презентует в Петербурге новую книгу
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Спорт
0
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29-12-2016, 23:27
Баскетбольный ЦСКА проиграл второй матч подряд в Евролиге – на этот раз «Црвене Звезде»
29-12-2016, 20:11
3 очка Сантала помогли «Магнитке» обыграть «Салават Юлаев»
87
27-12-2016, 23:05
«Ак Барс» пересилил СКА по буллитам – 4:3
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26-12-2016, 21:03
Сергей Семак станет главным тренером «Уфы»
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СКА в очередной раз разгромил «Нефтехимик»
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23-12-2016, 22:56
Баскетбольный ЦСКА провалил овертайм с «Фенербахче»
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29-12-2016, 17:03
Жуткое ДТП в Приозерском районе
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29-12-2016, 12:40
Убил собутыльника
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28-12-2016, 15:32
Гололёд на Земле, гололёд…
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27-12-2016, 18:32
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25-12-2016, 21:38
Смерть на пешеходном переходе
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Вчера, 13:17
Новогодние «подарки» от владельца BMW
0
230
29-12-2016, 17:03
Жуткое ДТП в Приозерском районе
0
101
28-12-2016, 15:32
Гололёд на Земле, гололёд…
0
145
27-12-2016, 18:32
Новое ДТП в Сертолово
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