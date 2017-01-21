Свежие новости

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Акцию «Муза Блокады» проведут у памятника Ольги Берггольц
19:07
Дело ясное, что дело тёмное, или история одного ограбления
17:21
В ДТП на встречке пострадали двое детей
16:25
Пациент-дебошир долечится в тюремном лазарете
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Почему Пангос и «Жальгирис» смогли обыграть ЦСКА в Евролиге?
14:37
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Чулпан Хаматова зажгла в Филармонии «Желтые звезды»
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Радуге не до улыбок
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Турецкий сбор «Зенита» отменён
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Порт теряет грузы
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«Сухарь» Коскинена в победном матче с ХК «Сочи»
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Смертельный удар «розочкой»
15:00
Тело дайвера-экстремала извлекли из озера Долгое
08:22
Фестиваль городского искусства
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Встреча с поэтом современности
07:04
Медведев об экономике
07:03
Отравлений стало меньше
18:13
Удачливые гангстеры обчистили филиал банка
17:09
Жестокое покушение на убийство
16:54
С Australian Open выбыли обе первые ракетки
11:44
В Петербурге прошла лекция-концерт татарских песен
10:41
Что стоишь, согнувшись...
10:18
Ночной пожар в автосервисе
09:42
Скорая с тяжёлым больным попала в аварию
09:12
Очередая пенсионерка попалась в лапы мошенниц
16:06
Елена Остапенко едва не победила Каролину Плишкову на Australian Open
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Турецкий сбор «Зенита» отменён
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«Зенит» выиграл товарищеский матч со счётом 4:1
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«Зенит» сыграл товарищеский матч с «Айнтрахтом»
144
Йоан Молло переходит из «Крыльев Советов» в «Зенит»
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Сергей Семак станет главным тренером «Уфы»
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Вратарь «Уфы» Лунёв подтвердил, что пройдёт медосмотр в «Зените»
174
ХК «СКА»
Символично: Илья Ковальчук забросил победную шайбу «Спартаку»
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«Сухарь» Коскинена в победном матче с ХК «Сочи»
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Хухтала принёс «Йокериту» неожиданную победу над СКА
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СКА наказал «Сибирь» за матч-штраф Артюхина
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СКА обыграл «Авангард», Ковальчук и Соботка набрали по 3 очка
95
СКА снова победил ЦСКА, на этот раз – по буллитам
142
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18+
Полмиллиона – кто больше?
Происшествия
Сегодня, 10:30
В городе прошло награждение лауреатов литературной премии Александра Невского
Культура
Сегодня, 10:11
Что делать с полигоном?
Общество
Сегодня, 07:31
Усиление безопасности в метро
Общество
Сегодня, 07:06
Символично: Илья Ковальчук забросил победную шайбу «Спартаку»
Спорт
Вчера, 23:23
Более 3000 петербуржцев хотят быть городскими волонтерами FIFA
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Вчера, 20:14
Акцию «Муза Блокады» проведут у памятника Ольги Берггольц
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Вчера, 20:06
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21-01-2017, 09:56
Как петербуржцы отнеслись к инаугурации Трампа?
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18-01-2017, 07:02
Рассуждения о прагматизме
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14-01-2017, 09:17
Трамп о санкциях
0
133
11-01-2017, 07:00
Взаимодействие с Болгарией
0
140
6-01-2017, 08:45
У Трампа свое мнение
0
164
5-01-2017, 09:11
Претензии к главе администрации
Бизнес
0
57
Вчера, 07:02
Рост промышленности
24-01-2017, 09:10
Порт теряет грузы
98
23-01-2017, 07:04
Медведев об экономике
79
20-01-2017, 10:25
«Газпром» нам нужен
96
17-01-2017, 10:41
Ресурс для рыбаков
101
13-01-2017, 10:10
Расходы на собак
140
Общество
0
61
Сегодня, 07:31
Что делать с полигоном?
Сегодня, 07:06
Усиление безопасности в метро
71
Вчера, 20:14
Более 3000 петербуржцев хотят быть городскими волонтерами FIFA
61
Вчера, 07:07
Просьба о безвизовом режиме
102
24-01-2017, 19:59
Движение в Санкт-Петербурге вечером 24 января
80
24-01-2017, 19:57
Студенческий бал
93
Происшествия
Полмиллиона – кто больше?
Дело ясное, что дело тёмное, или история одного ограбления
В ДТП на встречке пострадали двое детей
Пациент-дебошир долечится в тюремном лазарете
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Задержан негодяй, грабивший женщин
Культура
0
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Сегодня, 10:11
В городе прошло награждение лауреатов литературной премии Александра Невского
Вчера, 20:06
Акцию «Муза Блокады» проведут у памятника Ольги Берггольц
75
Вчера, 08:47
Чулпан Хаматова зажгла в Филармонии «Желтые звезды»
70
Вчера, 05:58
Ценный дар
59
23-01-2017, 08:22
Фестиваль городского искусства
88
23-01-2017, 08:21
Встреча с поэтом современности
82
Спорт
0
69
Вчера, 23:23
Символично: Илья Ковальчук забросил победную шайбу «Спартаку»
Вчера, 14:42
Почему Пангос и «Жальгирис» смогли обыграть ЦСКА в Евролиге?
57
Вчера, 00:07
26 очков Стаудмайра помогли «Хапоэлю» взять реванш у «Зенита»
57
24-01-2017, 22:03
УНИКС проиграл «Фенербахче» в Евролиге «-5»
61
24-01-2017, 17:38
Турецкий сбор «Зенита» отменён
87
23-01-2017, 22:18
«Сухарь» Коскинена в победном матче с ХК «Сочи»
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24-01-2017, 21:39
Задержан негодяй, грабивший женщин
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24-01-2017, 20:28
Смерть дальнобойщика
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19-01-2017, 16:21
Вот и всё...
Происшествия на дорогах
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Вчера, 17:21
В ДТП на встречке пострадали двое детей
0
116
24-01-2017, 20:28
Смерть дальнобойщика
0
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23-01-2017, 20:21
Я хотела сделать левый поворот…
0
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22-01-2017, 10:41
Что стоишь, согнувшись...
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