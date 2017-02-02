Свежие новости

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Вчера, 20:10
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Вчера, 18:33
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Вчера, 17:46
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Вчера, 15:27
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2-02-2017, 09:35
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31-01-2017, 12:01
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30-01-2017, 23:10
Визит секретаря Совета безопасности РФ Н.П. Патрушева в СПбГМТУ
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30-01-2017, 09:46
Начало положено?
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28-01-2017, 07:59
Казанская уходит
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21-01-2017, 09:56
Как петербуржцы отнеслись к инаугурации Трампа?
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94
31-01-2017, 09:54
Новые кассы
27-01-2017, 08:27
Как будет вести себя рубль в 2017 году?
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25-01-2017, 07:02
Рост промышленности
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24-01-2017, 09:10
Порт теряет грузы
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23-01-2017, 07:04
Медведев об экономике
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20-01-2017, 10:25
«Газпром» нам нужен
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Общество
0
55
Вчера, 20:45
Чиновники Петербурга не хотят слушать народ?
Вчера, 10:05
Новое метро
79
Вчера, 09:13
Без электричества
69
2-02-2017, 16:58
Новый поиск юных ученых
82
2-02-2017, 08:55
Ремонт необходим
65
1-02-2017, 17:06
В Невском районе открылся подростково-молодежный клуб
82
Происшествия
В пожаре на Народной полностью выгорела «двушка»
Попойка бомжей в Петербурге закончилась членовредительством
Жуткая авария с участием двух маршруток и легкового автомобиля
Наезд на пешеходном переходе
Киднэпинг средь бела дня. Послесловие.
Всё хорошо, что хорошо кончается
Культура
0
56
Вчера, 20:48
Михаил Пиотровский: некие экспозиции в Эрмитаже люди могут воспринять превратно
Вчера, 20:47
Открылась экспозиция «Муза должна работать»
42
Вчера, 08:32
Во всех школах города началась акция «Бессмертный полк»
72
Вчера, 08:30
Здание Александринской женской больницы отныне является памятником
61
2-02-2017, 17:01
Жана Татлян повернет время назад на концерте в Петербурге
176
1-02-2017, 20:57
"Выездные книжные аллеи" собираются на дачи
85
Спорт
0
58
Вчера, 20:10
СКА вёл в Магнитогорске 3:1, но проиграл по буллитам
Вчера, 15:27
ЦСКА и УНИКС проиграли в 21-м туре Евролиги
54
Вчера, 15:08
Вихлянцева и Цибулкова – в полуфинале
57
2-02-2017, 21:07
Цибулкова легко победила Векич на St. Petersburg Ladies Trophy
81
2-02-2017, 11:21
«Зенит» уверенно обыграл БК «Нижний Новгород» в Еврокубке
62
1-02-2017, 23:07
Кузнецова победила Гаврилову и сыграет с Путинцевой 3 февраля
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26-01-2017, 20:23
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Вчера, 13:34
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Вчера, 07:59
Наезд на пешеходном переходе
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2-02-2017, 17:10
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