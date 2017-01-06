Свежие новости

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23:24
СКА снова победил ЦСКА, на этот раз – по буллитам
21:40
Художнице Ирине Романовской вернули картины
20:04
Туристическая ярмарка в Пассажирском порту объявляется открытой!
20:02
На Петербургской Ярмарке традиционно отметили Рождество
16:21
Йоан Молло переходит из «Крыльев Советов» в «Зенит»
12:51
Нашёлся!!!
12:23
Не дождался грядущей оттепели
11:46
Пропал ещё один мальчик
10:57
Длительные каникулы закончились пожаром
10:32
Электроснабжение в Мурино восстановлено
08:48
Закончились праздники – закончились морозы
21:32
Великолепная игра Сергея Карасёва принесла «Зениту» победу над «Химками»
19:06
Ночные игры
17:14
Трагедия в общежитии в Кировском районе
15:18
Он не сдавался до последнего
14:23
Фестиваль льда и света в Петропавловке
14:22
Музей истории фотографии открывает двери
09:43
В Коммунаре пропал ребёнок
22:04
Кетов стал самым результативным игроком в победном матче СКА в Риге
19:38
ДТП в Озерках
18:51
День «дорогих» ДТП
16:50
ЦСКА проиграл третий матч подряд в Евролиге
16:35
На ЗСД суперкар Lamborgini въехал в самосвал
15:01
Рождественское ограбление
10:39
В Петербурге встретили Рождество
09:54
Рост цен
20:04
Преступление и наказание
19:54
Пожар в Мартышкино
19:45
Четыре поражения СКА подряд, будет ли пятое?
19:33
Как представляли себе 2017 год люди из далекого 1960-го
19:33
Семейный парк развлечений «Мировой Новый год»
13:27
С морозом шутки плохи
12:16
Молоток за неимением кистеня
08:45
У Трампа свое мнение
08:25
Три солнца на небе
19:54
Величайший органист из Швеции дал в Петербурге концерт
19:52
В городе проходит арт-выставка Кристиана Геми
17:27
Упал в лестничный пролёт
17:08
Дирекция КАД предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий
16:41
Крупный квартирный пожар на Седова
15:01
Холодина пироманам не помеха
13:33
Сборная России обидно уступила американцам в полуфинале МЧМ
12:53
Замёрзла насмерть…
09:35
Бездомные тоже люди
09:11
Претензии к главе администрации
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ФК «Зенит»
Йоан Молло переходит из «Крыльев Советов» в «Зенит»
63
Сергей Семак станет главным тренером «Уфы»
154
Вратарь «Уфы» Лунёв подтвердил, что пройдёт медосмотр в «Зените»
121
Эрнани пришёл, Витсель уходит, ждём ещё одного вратаря
219
«Андерлехт» стал соперником «Зенита» в плей-офф Лиги Европы
126
«Зениту» повезло в эндшпиле матча с «Уфой» – 2:0
175
ХК «СКА»
Кетов стал самым результативным игроком в победном матче СКА в Риге
84
Четыре поражения СКА подряд, будет ли пятое?
114
«Ак Барс» пересилил СКА по буллитам – 4:3
114
СКА в очередной раз разгромил «Нефтехимик»
133
Никита Филатов открыл счёт, но «Лада» проиграла СКА
149
СКА крупно победил «Адмирал» во Владивостоке – 4:1
152
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СКА снова победил ЦСКА, на этот раз – по буллитам
Спорт
Сегодня, 23:24
Художнице Ирине Романовской вернули картины
Культура
Сегодня, 21:40
Туристическая ярмарка в Пассажирском порту объявляется открытой!
Культура
Сегодня, 20:04
На Петербургской Ярмарке традиционно отметили Рождество
Культура
Сегодня, 20:02
Йоан Молло переходит из «Крыльев Советов» в «Зенит»
Спорт
Сегодня, 16:21
Нашёлся!!!
Происшествия
Сегодня, 12:51
Не дождался грядущей оттепели
Происшествия
Сегодня, 12:23
Политика
0
97
6-01-2017, 08:45
У Трампа свое мнение
0
113
5-01-2017, 09:11
Претензии к главе администрации
0
116
31-12-2016, 09:15
Политические итоги
0
400
30-12-2016, 08:19
Санкции против «СТЦ»
0
88
28-12-2016, 07:00
Время для итогов
0
119
27-12-2016, 10:21
Важное соглашение
Бизнес
0
157
7-01-2017, 09:54
Рост цен
4-01-2017, 10:41
Как будет вести себя рубль?
101
29-12-2016, 16:54
«Петербургская сбытовая компания» собирает долги
140
29-12-2016, 10:12
Дюков переизбран
108
23-12-2016, 10:34
Объем инвестиций вырос
121
22-12-2016, 10:55
Автомобильное производство сократилось
114
Общество
0
59
Сегодня, 10:32
Электроснабжение в Мурино восстановлено
Сегодня, 08:48
Закончились праздники – закончились морозы
73
7-01-2017, 19:38
ДТП в Озерках
136
7-01-2017, 10:39
В Петербурге встретили Рождество
108
6-01-2017, 08:25
Три солнца на небе
145
5-01-2017, 17:08
Дирекция КАД предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий
163
Происшествия
Нашёлся!!!
Не дождался грядущей оттепели
Пропал ещё один мальчик
Длительные каникулы закончились пожаром
Ночные игры
Трагедия в общежитии в Кировском районе
Культура
0
36
Сегодня, 21:40
Художнице Ирине Романовской вернули картины
Сегодня, 20:04
Туристическая ярмарка в Пассажирском порту объявляется открытой!
48
Сегодня, 20:02
На Петербургской Ярмарке традиционно отметили Рождество
38
Вчера, 14:23
Фестиваль льда и света в Петропавловке
139
Вчера, 14:22
Музей истории фотографии открывает двери
71
6-01-2017, 19:33
Как представляли себе 2017 год люди из далекого 1960-го
137
Спорт
0
16
Сегодня, 23:24
СКА снова победил ЦСКА, на этот раз – по буллитам
Сегодня, 16:21
Йоан Молло переходит из «Крыльев Советов» в «Зенит»
63
Вчера, 21:32
Великолепная игра Сергея Карасёва принесла «Зениту» победу над «Химками»
78
7-01-2017, 22:04
Кетов стал самым результативным игроком в победном матче СКА в Риге
84
7-01-2017, 16:50
ЦСКА проиграл третий матч подряд в Евролиге
87
6-01-2017, 19:45
Четыре поражения СКА подряд, будет ли пятое?
114
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Художница Ирина Романовская устроила мистический перформанс
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Милонов поздравил учителей
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Назарбаева с кока-колой нарисовали грудью ко Дню Рождения
Новости из Ленобласти
0
59
Сегодня, 10:32
Электроснабжение в Мурино восстановлено
0
1 569
Вчера, 09:43
В Коммунаре пропал ребёнок
0
193
4-01-2017, 16:50
«Скандинавия» - новые аварии в Новом году
0
166
2-01-2017, 18:53
Новогодний грабёж
0
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29-12-2016, 17:03
Жуткое ДТП в Приозерском районе
0
123
29-12-2016, 12:40
Убил собутыльника
Происшествия на дорогах
0
59
Сегодня, 10:32
Электроснабжение в Мурино восстановлено
0
105
Вчера, 19:06
Ночные игры
0
167
Вчера, 15:18
Он не сдавался до последнего
0
136
7-01-2017, 19:38
ДТП в Озерках
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