Когда семья считается многодетной?

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Северной столицы могут изменить методику определения многодетной семьи. Возможно, в Петербурге перейдут на московскую схему в этом вопросе. В настоящий момент такая возможность изучается финансовым комитетом Смольного.

Московская семья признается многодетной, когда один из детей не достиг 16 лет. Естественно, всего детей должно быть не менее 3-х. Если все дети достигают этого возраста, статус многодетности перестает действовать. В Петербурге действует другая схема: здесь такой статус определяется по старшему ребенку – когда он достигает 18 лет, семья перестает быть многодетной.

Так что в СПб могут перенять московский опыт, который кажется более справедливым. Но все будет зависеть от решения местных властей.