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Питерец.ру » Общество » Когда семья считается многодетной?

Когда семья считается многодетной?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
taldom.msr.mosreg.ru
В СПб могут изменить схему определения многодетных семей

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Северной столицы могут изменить методику определения многодетной семьи. Возможно, в Петербурге перейдут на московскую схему в этом вопросе. В настоящий момент такая возможность изучается финансовым комитетом Смольного.

Московская семья признается многодетной, когда один из детей не достиг 16 лет. Естественно, всего детей должно быть не менее 3-х. Если все дети достигают этого возраста, статус многодетности перестает действовать. В Петербурге действует другая схема: здесь такой статус определяется по старшему ребенку – когда он достигает 18 лет, семья перестает быть многодетной.

Так что в СПб могут перенять московский опыт, который кажется более справедливым. Но все будет зависеть от решения местных властей.

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