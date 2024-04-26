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Питерец.ру » Спорт » 21-й тур чемпионата РПЛ вместил в себя нулевую ничью ЦСКА и «Спартака» и отравление игроков «Сочи» перед матчем с «Ахматом»

21-й тур чемпионата РПЛ вместил в себя нулевую ничью ЦСКА и «Спартака» и отравление игроков «Сочи» перед матчем с «Ахматом»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Московское дерби получилось скучным, а в команде Роберто Морено выбыло сразу 14 футболистов.

«Питерец.ру» заинтересовался ещё двумя матчами перенесённого тура чемпионата России по футболу. ЦСКА и «Спартак» на двоих соорудили первый удар в створ ворот лишь на 80-й минуте, когда некоторые из зрителей могли уже задремать. После того, как Пелагея ещё до стартового свистка спела песню «Конь», смотреть в матче армейцев и спартаковцев было особо не на что. Можно поздравить вратарей обеих команд – Игоря Акинфеева и Александра Максименко – с «сухими» матчами, которые так украшают любую вратарскую карьеру. Сыграв вничью, ЦСКА и «Спартак» продолжают находиться рядом в турнирной таблице РПЛ: у «красно-белых» – 39 очков, у армейцев – на очко меньше.

Детективная история случилась перед игрой аутсайдеров чемпионата, в которой «Ахмат» одержал минимальную победу над «Сочи» (единственный гол в этом матче забил в первом тайме Садулаев). Незадолго до начала встречи выяснилось, что сразу 14 игроков «Сочи» на поле «Ахмат-Арены» выйти не смогут. Главному тренеру сочинского клуба Морено Гонсалесу пришлось быстро корректировать план на игру: в стартовом составе вышли 34-летний ветеран Никита Бурмистров и известный зенитовской торсиде Алексей Сутормин.

За выживание в РПЛ сейчас ведут борьбу сразу семь команд.



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