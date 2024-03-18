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Питерец.ру » События в мире » Китай не хочет принудительной продажи TikTok в США

Китай не хочет принудительной продажи TikTok в США

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Китай предпочел бы блокировку TikTok в США, нежели его продажу американской стороне. В России возобновление работы этой соцсети пока не обсуждается.

Власти Китая предпочли бы закрытие социальной сети TikTok в США его принудительной продаже американским инвесторам, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Как сообщает СМИ, китайские власти уже уведомили владельца TikTok — компанию ByteDance — что правительство КНР «скорее бы позволило заблокировать приложение [соцсети] в США, чем его продажу».

Вопрос осложняется тем, что США являются крупнейшим рынком для социальной сети, ее используют порядка 170 млн пользователей. Как отмечают аналитики, компания предприняла большие усилия для привлечения в соцсеть американских компаний и пользователей, что может в значительной степени осложнить запрет TikTok в США.

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун уже выступил с заявлением о том, что власти КНР примут необходимые ответные меры в связи с планами США по запрету TikTok. Администрация Соединенных Штатов, в свою очередь, пытается убедить общественность, что не хочет запрещать TikTok в стране. Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телекомпании ABC, соцсеть действительно может быть запрещена после принятия законопроекта. «Может, но мы не хотим, чтобы ее запрещали. Мы хотим, чтобы компания ByteDance больше не контролировала это приложение. Мы хотим, чтобы эта китайская компания была отстранена [от управления TikTok]. Потому что мы, как и все американцы, должны быть обеспокоены безопасностью данных и тем, что ByteDance и Коммунистическая партия Китая могут сделать с информацией, которую они могут получить от американцев, использующих это приложение», — заявил Кирби.

Ранее Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о возможном запрете TikTok. Китайской компании-оператору ByteDance хотят дать шесть месяцев на продажу социальной сети, в противном случае может последовать ее запрет в США. В Конгрессе также предлагают ввести подобные ограничительные меры для любых «приложений, контролируемых противниками».Соцсеть TikTok, позволяющая загружать короткие видео, была запущена в 2017 году, а ее международная версия появилась в августе 2018 года.

Выручка TikTok в Соединенных Штатах в минувшем году достигла $16 млрд, это действительно важный рынок для платформы, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Тем не менее, нужно также понимать, что большую часть выручки компания получает в Китае. По итогам прошлого года, согласно данным, ранее публиковавшимся в американских СМИ, совокупная выручка ByteDance, владеющей сервисом, составила $120 млрд. TikTok не разорится и не исчезнет, если его заблокируют в США. А вот для американцев это будет означать ужесточение цензуры и усиление государственного контроля, которые основаны лишь на невнятных подозрениях властей о том, что площадка собирает информацию о пользователях в своих целях», - сказал депутат.

В России TikTok приостановил работу еще 6 марта 2022 года – тогда платформа прекратила стриминг и размещение новых роликов в РФ из-за закона о фейках о российской армии, пользователям из России также недоступен просмотр роликов из других стран. «Напомню, что Роскомнадзор не ограничивает работу TikTok в России. Тем не менее, возобновление полноценной работы этой социальной сети в нашей стране пока не обсуждается. Сейчас платформа регулярно штрафуется за несоблюдение закона о самоконтроле, за пропаганду ЛГБТ и другие нарушения. Там также активно циркулирует фейковая информация, которая нацелена на молодую аудиторию. Фейки платформа достаточно оперативно удаляет по запросу российских регуляторов, а вот с запрещенной информацией дела обстоят хуже. Прежде чем вернуться в Россию, TikTok должен научиться соблюдать все требования законодательства без исключений», - заключил парламентарий.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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