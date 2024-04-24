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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» проиграл «Рубину» и отложил празднование чемпионства – 2024

«Зенит» проиграл «Рубину» и отложил празднование чемпионства – 2024

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
0:2 на «Газпром Арене» стали неприятным сюрпризом для поклонников «сине-бело-голубых».

«Питерец.ру» понимает, что нынешний «Рубин» не является столь грозной силой, как во времена Курбана Бердыева. Сейчас казанский клуб, который сейчас тренирует Рашид Рахимов, в сезоне – 2023/2024 является твёрдым середнячком первенства РПЛ. Больше двух матчей подряд «Рубин» в нынешнем чемпионате не проигрывал.

Петербуржцы могли открыть счёт на 12-й минуте, но гостей выручил голкипер Дюпин. Вскоре мог забивать Нурали Алип – и снова Дюпин выручил «Рубин». Но после двух этих голевых моментов казанская оборона спокойно сдерживала зенитовские атаки до перерыва. Гром для «Зенита» грянул на 55-й минуте, когда Зотов снабдил голевой передачей казанского албанца Даку – 0:1. Расстроенный пропущенным мячом Сергей Семак сразу же заменил Родригао на Артура.

Забив, «Рубин» осмелел и мог удвоить своё преимущество после розыгрыша углового, но вратарь Кержаков справился с опасным ударом Вуячича. Упорные гости всё-таки смогли забить с углового на 67-й минуте: отличился защитник Мартынович. В концовке хозяева поля имели пару отличных моментов, но Дюпин стоял стеной. Итог – 0:2, после которых отрыв «сине-бело-голубых» от «Краснодара» сократился до минимума. «Быки» в этом туре обыграли «Балтику» (3:2, дубль сделал Джон Кордоба).

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