СКА проиграл «Автомобилисту» и второй домашний матч серии плей-офф КХЛ: победную шайбу забросил Стефан Да Коста

Счёт 0–2 в серии СКА и «Автомобилиста» «Питерец.ру» не ожидал. Команда Романа Ротенберга с поражения начала и серию первого раунда Кубка Гагарина – 2024 c «Торпедо», но после этого последовали четыре подряд победы армейцев Петербурга. А теперь СКА придётся ехать в Екатеринбург с двумя поражениями на старте серии: в ВХЛ и петербургское хоккейное «Динамо» и «СКА-Нева» завершили сезон поражениями в своих сериях 0–4.

Более 23 тысяч собравшихся на «СКА Арене» не увидели заброшенных шайб в первом периоде, а вот после перерыва Алексей Бывальцев умудрился огорчить Никиту Серебрякова в меньшинстве. Замечтался Михаил Воробьёв, потерял шайбу, итог – 0:1 вместо 1:0 на 26-й минуте. А на 35-й минуте французский форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста показал СКА, как нужно распоряжаться шансом в большинстве. Да Коста с передачи казахстанского канадца Кертиса Волка отличился в формате «5Х3», после чего «Автомобилист» мог сразу же довести счёт до крупного.

В третьем периоде Хайруллин и Сергеев помогли Глотову сократить отставание СКА в счёте, однако на 56-й минуте забил Хрипунов. Итог – 3:1 в пользу клуба из Екатеринбурга. Теперь команда Николая Заварухина в хорошем настроении выйдет на третий матч серии 21 марта.