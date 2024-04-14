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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» и приблизился к чемпионству в сезоне – 2023/2024

«Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» и приблизился к чемпионству в сезоне – 2023/2024

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
Победный гол в составе «сине-бело-голубых» забил Артур на 63-й минуте.

В центральном матче 24-го тура чемпионата РПЛ петербургский «Зенит» одержал важнейшую победу над своим главным конкурентом – «Краснодаром». Теперь разрыв между командой Сергея Семака и «Быками» за 7 туров до завершения чемпионата России составляет 4 очка. «Питерец.ру» приводит подробности матча в Краснодаре.

Семак выпустил в стартовом составе много легионеров, и нужный результат был получен. У краснодарцев с первых минут тоже вышли лучшие силы, и на 16-й минуте команда Мурада Мусаева вышла вперёд. Это Лукас Оласа поразил ворота Михаила Кержакова после навеса Жоау Батчи. Вскоре Олакунле Олусегун мог забивать второй гол «Быков» – спас Кержаков.

Отыграться «Зениту» удалось сразу после перерыва: Матео Кассьерра забил свой 16-й гол в чемпионате (теперь колумбиец опережает своего соотечественника Джона Кордобу уже на 5 мячей в списке лучших бомбардиров РПЛ). Ассистентом у Кассьерры на 48-й минуте выступил Клаудиньо, а в победной атаке петербургской команды Матео стал автором голевой передачи. На 63-й минуте Кассьерра снабдил голевой передачей бразильца Артура, с хорошим ударом которого не сумел справиться Матвей Сафонов. «Зенит» выиграл со счётом 2:1 и уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 47 очков.

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