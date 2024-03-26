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Питерец.ру » События в мире » В Балтиморе огромный контейнеровоз врезался в автомобильный мост

В Балтиморе огромный контейнеровоз врезался в автомобильный мост

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Reuters
Многотонный контейнеровоз врезался в четырехполосный мост в американском порту Балтимор

Многотонный контейнеровоз врезался в четырехполосный мост в американском порту Балтимор рано утром во вторник, в результате чего он обрушился, а автомобили и люди упали в реку.
Спасатели вытащили двоих выживших, один из которых остается госпитализированным, и начали искать других в реке Патапско после того, как огромные пролеты моста Фрэнсиса Скотта Ки длиной 2,57 км рухнули в воду.

«Предварительное расследование указывает на несчастный случай», — заявил губернатор Мэриленда Уэс Мур на брифинге.
Восемь человек находились на мосту во время столкновения, а шестеро остаются пропавшими без вести, сообщил министр транспорта штата через несколько часов после столкновения, в результате которого был закрыт один из самых загруженных портов в Соединенных Штатах.
Береговая охрана США сообщила о обрушении в 1:27 ночи и направила бригады для активной поисково-спасательной операции после того, как контейнеровоз под флагом Сингапура превратил решетчатый мост в искалеченную массу металла.

Во время обрушения рабочие бригады чинили выбоины на мосту, и гидролокатор обнаружил транспортные средства под водой, глубина которой в тот момент составляла более 15 метров, рассказал Пол Видефельд, министр транспорта штата Мэриленд.
Он сказал, что члены экипажа судна уведомили власти о проблеме с электропитанием на борту еще до крушения.

Корабль «потерял ход», когда покидал порт, и экипаж на борту уведомил чиновников Мэриленда о потере контроля над судном, сообщает ABC News со ссылкой на несекретный отчет разведки США.
Транспортное управление штата Мэриленд сообщило, что движение в порту Балтимора было приостановлено до дальнейшего уведомления. По данным порта, это самый загруженный порт США для перевозки автомобилей: в 2022 году он обслужит более 750 000 автомобилей.
Закрытие одного из крупнейших портов восточного побережья США грозит нарушением поставок товаров, от автомобилей до угля и других товаров, таких как сахар. По мнению экспертов, это может создать узкие места, увеличить задержки и затраты на северо-восточном побережье. Порт обрабатывает большую часть импорта автомобилей и является одним из крупнейших по экспорту угля.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки был главной магистралью для водителей между Нью-Йорком и Вашингтоном, которые старались избегать центра Балтимора. Это был один из трех способов пересечь гавань Балтимора с интенсивностью движения 31 000 автомобилей в день или 11,3 миллиона автомобилей в год.
Корабль был идентифицирован как «Дали», принадлежащий компании Grace Ocean Pte Ltd и управляемый Synergy Marine Corp. В Synergy заявили, что «Дали» столкнулся с одной из опор моста и что сообщений о каких-либо травмах членов экипажа не поступало.

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