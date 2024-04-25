Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга снова проиграл новосибирскому «Локомотиву» в серии за 5-е место

Плей-офф мужской волейбольной Суперлиги продолжается, и «Питерец.ру» вынужден признать: «Зениту» из Северной столицы пока не удаётся найти путь к победе в серии утешительного раунда с «Локомотивом» из Новосибирска. А в среду любителей волейбола порадовало начало финальной серии, в которой в сезоне – 2023/2024 сошлись «Зенит-Казань» и столичное «Динамо». Казанцы выиграли стартовый матч финала со счётом 3–0 (25:22, 25:17, 25:17).

А «Зенит» петербургский продолжил выяснение отношений с командой Пламена Константинова (бронзу оспаривают «Белогорье» и «Факел», а за 7-е место идёт борьба между «Кузбассом» и «Енисеем»). Второй матч серии «Зенита» и «Локомотива» получился значительно упорнее первого – пять сетов вместо трёх. На тай-брейке при счёте 10:14 петербуржцы вроде бы отыграли матчбол, но упорный Константинов обратился к судьям на предмет касания блока. Во время видеопросмотра между Серджио Бузато и Константиновым у сетки состоялся забавный диалог с элементами пантомимы: Бузато изображал микроскоп и улыбался. Разобрав эпизод досконально, судьи вынесли вердикт в пользу железнодорожников – 15:10 в укороченной партии и 3–2 в матче.

30 апреля в Санкт-Петербурге пройдёт третий матч серии за 5-е место.







