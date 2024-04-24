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Питерец.ру » Происшествия » На Измайловском проспекте фургон «Хино» столкнулся с полицейским автомобилем

На Измайловском проспекте фургон «Хино» столкнулся с полицейским автомобилем

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту ДТП с полицейским автомобилем в Адмиралтейском районе. Пострадал полицейский

Сегодня утром, 24 апреля 2024 года около 11 часов 00 минут возле дома 16 по Измайловскому проспекту, в Адмиралтейском районе Петербурга фургон «Хино» совершил столкновение со служебным автомобилем полиции (в момент ДТП в салоне находились только двое сотрудников полиции).
В результате ДТП один из полицейских получил травмы, и был госпитализирован.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
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