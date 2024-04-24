На Измайловском проспекте фургон «Хино» столкнулся с полицейским автомобилем

Сегодня утром, 24 апреля 2024 года около 11 часов 00 минут возле дома 16 по Измайловскому проспекту, в Адмиралтейском районе Петербурга фургон «Хино» совершил столкновение со служебным автомобилем полиции (в момент ДТП в салоне находились только двое сотрудников полиции).

В результате ДТП один из полицейских получил травмы, и был госпитализирован.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.