Сегодня утром, 24 апреля 2024 года около 11 часов 00 минут возле дома 16 по Измайловскому проспекту, в Адмиралтейском районе Петербурга фургон «Хино» совершил столкновение со служебным автомобилем полиции (в момент ДТП в салоне находились только двое сотрудников полиции).
В результате ДТП один из полицейских получил травмы, и был госпитализирован.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
На Измайловском проспекте фургон «Хино» столкнулся с полицейским автомобилем
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту ДТП с полицейским автомобилем в Адмиралтейском районе. Пострадал полицейский
Сегодня утром, 24 апреля 2024 года около 11 часов 00 минут возле дома 16 по Измайловскому проспекту, в Адмиралтейском районе Петербурга фургон «Хино» совершил столкновение со служебным автомобилем полиции (в момент ДТП в салоне находились только двое сотрудников полиции).
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