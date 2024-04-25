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Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга иномарка сбила 14-летнюю девочку

На севере Петербурга иномарка сбила 14-летнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на улице Сикейроса, в котором пострадал подросток

Накануне днем, 24 апреля 2024 года около 13 часов 55 минут возле дома 19/1 по улице Сикейроса, в выборгском районе Петербурга 27-летний петербуржец, управляя автомобилем «Хонда Аккорд», совершил наезд на 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Установлено, что водитель в 2023-2024 годах привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 5 раз.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район ДТП пострадавший пешеход дети
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