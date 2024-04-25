На севере Петербурга иномарка сбила 14-летнюю девочку

Накануне днем, 24 апреля 2024 года около 13 часов 55 минут возле дома 19/1 по улице Сикейроса, в выборгском районе Петербурга 27-летний петербуржец, управляя автомобилем «Хонда Аккорд», совершил наезд на 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что водитель в 2023-2024 годах привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 5 раз.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.