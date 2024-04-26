В центре Петербурга полицейские обезвредили вооруженного мужчину

Сегодня ранним утром, 26 апреля 2024 года около 05 часов 45 минут к полицейским от бригады скорой помощи Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 60 по Английскому 42-летний мужчина предпринял попытку отравления, выпив большое количество лекарственных препаратов.

На место оперативно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. При входе в квартиру мужчина из-под подушки достал пистолет и произвел выстрел в одного из сотрудников, причинив ему огнестрельное ранение плеча.

В ответ второй полицейский, в соответствии с Законом «О полиции», применил табельное оружие, выстрелив в сторону вооруженного мужчины. От полученного ранения нападавший скончался. Раненного сотрудника полиции доставили в больницу.

Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.