В СПб появится Leps Bar

Известные певцы занимаются не только музыкой, но часто имеют какой-либо бизнес, который становится дополнительным источником дохода. По такому пути идут многие, в том числе – Григорий Лепс.

По данным «Питерец.ру», Григорий Викторович намерен открыть караоке-бар в СПб. Заведение будет находиться в центре города – в помещении площадью более 500 кв. м., расположенном на Конюшенной пл.

Это здание имеет очень богатую историю. Его построили во 2-й половине 19-го века, оно считается архитектурным памятником. Когда-то там находилось Придворно-конюшенное ведомство, а потом располагался автобусный и таксо- парк.

Ранее Лепс уже открыл такой бар в Новосибирске. К концу года эти заведения также появятся в Москве и Красноярске.