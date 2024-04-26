Белый осадок после кипячения воды: почему появляется и как решить проблему жесткости раз и навсегда

После кипячения воды в кастрюле или чайнике многие замечают, что на дне и стенках емкости остается белый осадок, а на поверхности остывшей жидкости образуется тонкая пленка. Это вызывает недоумение и вопросы о природе такого явления и безопасности употребления. Дело в том, что питьевая вода никогда не бывает идеально чистой и содержит растворенные минеральные соли, количество которых определяет ее жесткость. При кипячении некоторые из этих солей выпадают в осадок белого, серого или желтоватого цвета в зависимости от преобладающих веществ. Чем жестче исходная вода, тем более выражен этот эффект.

Причины образования осадка

В питьевой воде растворены различные минеральные соли, прежде всего карбонаты и сульфаты кальция и магния. Именно высокое содержание этих солей и определяет жесткость воды. При кипячении они переходят в нерастворимое состояние и выпадают в осадок белого цвета, образуя заметный налет или муть на стенках емкости.

Чем выше концентрация солей кальция и магния в воде, тем более интенсивным будет выпадение осадка и образование пленки после кипячения.

Грунтовые и артезианские воды, как правило, жестче поверхностных вод рек и озер из-за повышенного содержания растворенных минералов, поступающих из горных пород.

Кроме карбонатов и сульфатов, в составе осадка могут присутствовать также соли железа, марганца, алюминия и других элементов, встречающихся в природных источниках.

Выходит, что появление белого налета или пленки на кипяченой воде напрямую связано с жесткостью исходной жидкости и обилием растворенных в ней минеральных солей, главным образом кальция и магния.

Негативные последствия использования жесткой воды

Употребление жесткой воды влечет ряд негативных последствий для здоровья человека и качества приготовления пищи:

Ускоренное осаждение солей ведет к быстрому образованию накипи в чайниках, причем плотный налет нарушает теплопередачу и зачастую выводит из строя нагревательные элементы приборов.

Избыточное поступление солей кальция и магния в организм с питьевой водой значительно повышает риск возникновения мочекаменной болезни, нефролитиаза и желчекаменной болезни.

Жесткая вода ухудшает вкусовые качества и аромат многих кулинарных блюд и напитков, включая чай, кофе, супы, каши и др. Соли препятствуют извлечению полезных веществ при заваривании и снижают пенообразование.

При использовании жесткой воды для стирки белья происходит ускоренный износ тканей и повышенный расход стирального порошка.

Как решить проблему

Простое кипячение и отстаивание водопроводной воды не позволяют устранить все потенциально вредные соли жесткости. Существуют два распространенных способа смягчить воду:

Использование фильтров и систем очистки для питьевой воды (включая фильтры-кувшины). Но самостоятельный контроль сроков замены фильтрующих картриджей часто бывает затруднительным. Засоренный отработанный фильтр может стать источником бактериального заражения воды. Заказ качественной бутилированной питьевой воды. Производители гарантируют строгий контроль качества на всех этапах - от добычи в артезианских источниках до розлива. Современные технологии водоподготовки с использованием озонирования, обратного осмоса и ультрафиолетового облучения обеспечивают идеальную питьевую воду с минимальным содержанием солей жесткости. Если вас смущают многоразовые емкости, всегда можно заказать одноразовые бутыли.

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