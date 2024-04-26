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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 07 » Особенности сертификации продукции

Особенности сертификации продукции

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Для многих российских производителей вопрос легальной продажи собственной продукции является чрезвычайно важным.

Для многих российских производителей вопрос легальной продажи собственной продукции является чрезвычайно важным. Главное в этом деле – сертификация товаров. Для упрощения процедуры получения сертификатов производителям рекомендуется обратиться за помощью к специалистам. Консультацию можно получить в московском центре сертификации РосТест24.Обращение к квалифицированным специалистам поможет российским производителям быстро и гарантированно пройти необходимые этапы. Благодаря опыту профессионалов никаких ошибок и рисков не бывает.

Этапы сертификации

Данная процедура обязательная, поскольку сертификация подтверждает соответствие производимых товаров всем необходимым стандартам и требованиям. Особенно это важно для покупателей.

Процедура сертификации включает в себя следующие этапы:

  1. Подготовка образцов продукции и необходимой документации.
  2. Подача заявки в аккредитованный центр сертификации.
  3. Проведение анализа образцов продукции с их тестированием.
  4. Получение предпринимателем сертификата соответствия.

Для успешного завершения процедуры сертификации рекомендуется внимательно подходить к такому серьезному делу.

Особенности сертификации в РФ

В России предусмотрено два типа сертификации – добровольная и обязательная. Добровольная сертификация осуществляется по желанию владельца компании. Она требуется для подтверждения дополнительных характеристик выпускаемой продукции, ее качества, параметров и других особенностей. Обязательная сертификация необходима для подтверждения качества продуктов питания, медицинских препаратов, цифровых приборов и других определенных видов продукции. После тестирования товаров и при выявлении их несоответствия необходимым требованиям сертификат не выдадут.

Процедура прохождения сертификации может занять много времени и определенных материальных расходов. Несмотря на это, она необходима не только покупателям для убеждения в качестве покупаемых товаров. Она играет главную роль в продвижении товаров российских производителей. Без наличия сертификатов соответствия на каждый вид продукции владелец интернет-магазина не имеет права вести торговлю. Наличие у продавцов этих документов повышает доверие покупателей. Несмотря на это, каждый владелец компании обязан организовать контроль качества продукции на всех этапах производственного процесса.

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