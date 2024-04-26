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Питерец.ру » Общество » Мошенники нацелились на ветеранов в преддверии Дня Победы

Мошенники нацелились на ветеранов в преддверии Дня Победы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Мошенники в преддверии Дня Победы стали атаковать ветеранов, предлагая им фальшивые выплаты в обмен на «комиссию» и ввод данных банковской карты.

В МВД сообщают о новой схеме мошенников – она нацеленна на ветеранов в преддверии Дня Победы. По данным ведомства, преступники создают специальные сайты, на которых обещают ветеранам единовременные выплаты в размере от 50 до 300 тысяч.
По словам Волк, решение требуют принять максимально быстро, так как срок получения выплат якобы истекает. При этом от граждан требуют заплатить «комиссию» и ввести данные банковской карты.

«Это очередная мошенническая схема! Преступники придумывают все новые ухищрения, чтобы завладеть сбережениями граждан. Особенно больно, что их атаки направлены на ветеранов Великой Отечественной войны — тех людей, которых сегодня хочется поддержать и уберечь. Ведь они — поколение победителей — золотой фонд нашей великой страны», — сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Сегодня нам нужно уделять особое внимание защите старшего поколения от атак мошенников, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«В первую очередь, настоятельно рекомендую провести беседы с вашими пожилыми родственниками и предупредить их о возможных рисках. Они должны понимать, что являются основной мишенью для мошенников, поэтому должны сохранять бдительность всегда. В частности, стоит договориться о специальных кодовых словах, например, на случай реального ЧП – это пригодится, если мошенники постараются претвориться кем-то из членов вашей семьи и попытаться сыграть на эмоциях. Советую отключить на период майских праздниках возможность звонков через мессенджеры, так как именно они становятся основной площадкой для действий киберпреступников. Также полезно подключить сервис «второй руки» или другую подобную программу в банке, которая помогает дополнительно контролировать подозрительные переводы со счета», - отметил депутат.

Сегодня существует большое количество курсов и программ по повышению цифровой грамотности для граждан, однако все они доступны преимущественно только онлайн, что затрудняет участие в них пожилых людей, считает Антон Немкин.

«Нам нужно всерьез задуматься о том, чтобы программы, в которых специалисты рассказывают о рисках в сети и способах защиты от них, появлялись на главных российских телеканалах и радиостанциях. Мы в «Цифровой России» готовы оказать всестороннюю помощь в создании такого контента, уже сейчас активно прорабатываем этот вопрос с коллегами», - рассказал парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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