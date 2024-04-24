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В Ленобласти область обновят дорогу к столице Древней Руси

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Администрация Ленобласти
Участок трассы между Волховом и Старой Ладогой в Волховском районе Ленинградской области летом будет отремонтирован

Летом на участке автодороги между городами Волхов и Старая Ладога в Волховском районе Ленинградской области начнутся масштабные ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Контракт на проведение работ уже заключен, и вскоре дорожники приступят к обновлению дорожного полотна на протяжении около пяти километров от микрорайона Плеханово до въезда в Старую Ладогу со стороны Волхова.

Ремонтные работы будут включать в себя:

  • Укладку нового асфальтобетонного покрытия;
  • Укрепление обочин и расширение проезжей части;
  • Установку новых дорожных знаков и разметки.

Автодорога Волхов - Старая Ладога имеет важное значение для жителей Волховского и Киришского районов Ленинградской области. Она соединяет населенные пункты, обеспечивая доступ к региональным и федеральным трассам.

Жители этих районов неоднократно обращались в «Ленавтодор» с просьбой привести в порядок данный участок дороги. Ремонтируемый участок входит в состав региональной дороги Зуево - Новая Ладога, которая соединяет Московское шоссе (Санкт-Петербург - Москва) с Мурманским шоссе (Санкт-Петербург - Мурманск), проходя через город Кириши.

В прошлом году на региональной дороге Зуево - Новая Ладога был проведен один из самых масштабных ремонтов в Ленинградской области: дорожники обновили 23 километра полотна между городом Кириши и поселком Глажево. Также, в рамках совместной программы Ленинградской области и Санкт-Петербурга по ремонту подъездных дорог к садоводствам, осенью прошлого года был отремонтирован участок трассы, ведущий к одному из крупнейших петербургских садоводческих массивов на территории Ленинградской области - подъезд к садоводству Пупышево со стороны города Волхов.

Ремонт участка автодороги Волхов - Старая Ладога станет очередным этапом в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Волховском районе Ленинградской области. Обновленная дорога будет отвечать современным требованиям безопасности и обеспечит комфортное движение для всех участников дорожного движения.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Волховский район ремонт дорог
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