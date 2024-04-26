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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурга задержали подозреваемого в незаконном лишении свободы и совершении насилия в отношении женщины

В Петербурга задержали подозреваемого в незаконном лишении свободы и совершении насилия в отношении женщины

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в незаконном лишении свободы и совершении противоправных действий в отношении женщины

Поздним вечером 21 апреля 2024 года около 22 часов 40 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что около 16 часов 15 минут в приемный покой обратилась 49-летняя жительница поселка Стрельна. У женщины зафиксировали множественные гематомы и травмы, в том числе закрытау травму грудной клетки, ушиб затылочной области, ушиб мягких тканей подвздошной области. После оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии женщину отпустили домой.
Сотрудникам полиции пострадавшая рассказала о том, что в период с 21:30 19 апреля до 18:30 20 апреля ее знакомый удерживал ее в частном доме на Средней улице территории Знаменка и совершал в отношении нее противоправные действия.
Вчера, 25 апреля 2024 года в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления оперативниками был задержан 59-летний житель Петергофа.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и по части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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