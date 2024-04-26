«Динамо-ЛО» победило клуб НОВА в турнире за 9–12 места волейбольной Суперлиги

Пока волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга сражается с новосибирским «Локомотивом» за пятое место по итогам плей-офф – 2024, динамовцы из Ленинградской области всерьёз претендуют на девятое место. «Питерец.ру» напоминает, что в прошлом сезоне сосновоборские динамовцы выступили в плей-офф удачнее. Да и по ходу нынешнего сезона «Динамо-ЛО» временами виделось претендентом едва ли не на полуфинал.

Игра с командой НОВА из Новокуйбышевска началась для коллектива Александра Климкина с проигранной «на балансе» первой партии. А ведь отличные подачи Константина Тюшкевича обеспечили сосновоборцам дебютное преимущество – 3:0. В концовке стартового сета динамовцы Ленобласти повели 25:24, но завершили партию с неутешительным итогом на табло – 26:28.

Подача Назара Литвиненко обеспечила хозяевам гандикап и на старте второй партии – 4:1. НОВА не желала сдаваться, сумев догнать и перегнать «Динамо-ЛО» по ходу партии. Но динамовцы сумели взять нити игры в свои руки, и Бирюков завершил этот сет, счёт – 25:21. В третьей партии хорош был Сергей Пирайнен, а решающее результативное действие снова совершил капитан «Динамо-ЛО» Бирюков – 25:22. Четвёртый сет тоже выиграли динамовцы, счёт – 25:21 (снова хорошо подавал Тюшкевич).