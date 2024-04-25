ента новостей

23:28
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга снова проиграл новосибирскому «Локомотиву» в серии за 5-е место
22:54
Клуб «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова, обыграв «Локо» в пятом матче финальной серии со счётом 2:1
16:11
Flute and Harp: флейта и арфа зазвучат в оранжерее Таврического сада
16:06
В Мариинском дворце вручили награды участнику СВО
16:03
Закрывается трамвайное движение по пр. Просвещения
13:00
В Петербурге с 1 мая увеличивается количество рейсов туристического трамвая
12:55
На севере Петербурга поймали подозреваемых в разбойном нападение на инженера сети супермаркетов
12:44
В ДТП на Приморском шоссе пострадал подросток и пенсионерка
12:37
На севере Петербурга иномарка сбила 14-летнюю девочку
12:29
В Кировском районе 60-летняя бухгалтер перевела мошенникам 9,6 млн рублей
12:18
В Генпрокуратуре РФ предложили автоматически блокировать счета мошенников
12:10
На федеральной трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность
12:08
Мост через Свирь разведут для проведения технического обслуживания разводных механизмов
12:05
В Петербурге черный «Porsche Cayenne» въехал в раздвижную часть Троицкого моста
11:55
В Петербурге раскрыли пропажу портмоне у иностранного туриста
09:48
На КАД в районе развязки с Софийской улицей на десять дней перекроют две полосы
09:35
Закрытие трамвайного движения на пр. Обуховской Обороны у дома №151
08:55
Продолжается борьба с поздней продажей спиртного
08:26
Додик надеется встретиться с Путиным
00:41
Магнитогорский «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина – 2024, разгромив в финальной серии со счётом 4–0 ярославский «Локомотив»
00:23
Волейбольная «Ленинградка» снова проиграла московскому «Динамо» на тай-брейке и теперь уступает в серии за бронзу 1–2
23:40
«Зенит» проиграл «Рубину» и отложил празднование чемпионства – 2024
16:02
В Ленобласти область обновят дорогу к столице Древней Руси
15:55
Юнармейцы примут участие в параде Победы на Дворцовой площади
15:27
На Измайловском проспекте фургон «Хино» столкнулся с полицейским автомобилем
15:09
На КАД между ЗСД и развязкой с проспектом Культуры перекроют две полосы
13:57
В центре Петербурга поймали пиромана спалившего «Лэнд Крузер» на Загородном проспекте
13:47
В Петербурге задержали подозреваемых в грабеже на Новосмоленской набережной
13:37
В Госдуму внесли новую редакцию законопроекта о трансграничных расчетах в криптовалютах
13:31
В Ленобласти поймали группу аферистов, обманувших пенсионеров из Сясьстроя
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Клуб «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова, обыграв «Локо» в пятом матче финальной серии со счётом 2:1

Клуб «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова, обыграв «Локо» в пятом матче финальной серии со счётом 2:1

0
30
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Победную шайбу забросил на 22-й минуте Иван Выдренков.

«Питерец.ру» поздравляет «СКА-1946» с уверенной победой в финальной серии плей-офф МХЛ: ярославский «Локо» повержен дружиной Германа Титова в пяти матчах. Завершившая серию игра проходила сегодня в Ярославле и не стала результативной – финал есть финал.

Титов ожидаемо доверил место в воротах Павлу Мойсевичу, роль которого в досрочной победе в финале трудно переоценить. Ранее Мойсевич «засушил» четвёртый матч, в котором петербуржцы разгромили ярославцев с разницей в пять шайб. Надёжен был Мойсевич и на этот раз, пропустив лишь однажды после броска Ярослава Лабуткина: «Сорок Шестые» в этот момент играли в меньшинстве после удаления Владислава Сапунова. После шайбы Лабуткина счёт сравнялся, так как на 8-й минуте Григорий Осипов вывел гостей вперёд, тоже забив в большнистве (ассистентами выступили Владислав Романов и Арсений Коромыслов).

Развязка наступила после очередного реализованного большинства, когда свою команду подвёл защитник «Локо» Иван Пирогов. Автором «золотой» для «СКА-1946» шайбы стал Иван Выдренков, а помогли ему поразить ворота Сергея Мурашова Игнат Лутфуллин и Никита Недопёкин. Хоккейные обозреватели обметили важное обстоятельство: из-за травмы сегодня не сыграл Иван Демидов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-04-2024, 00:20
Голкипер «СКА-1946» Павел Мойсевич отразил все 28 бросков по своим воротам и помог команде Германа Титова повести в финальной серии Кубка Харламова 3–1
22-04-2024, 22:43
«СКА-1946» выиграл третий матч финала плей-офф МХЛ у «Локо» 2:1 и с таким же счётом ведёт в серии
10-04-2024, 02:39
«СКА-1946» – в финале Кубка Харламова: «Белые Медведи» из Челябинска укрощены в пяти матчах
20-04-2024, 16:31
Хет-трик Даниила Лазутина помог «СКА-1946» сравнять счёт в финальной серии Кубка Харламова с «Локо»
26-04-2018, 16:13
«СКА – 1946» проиграл «Локо» в финале Кубка Харламова
18-04-2024, 02:43
МХЛ: «СКА-1946» проиграл «Локо» первый матч финальной серии со счётом 3:6, провалив третий период

Происшествия на дорогах

0
101
Вчера, 12:44
В ДТП на Приморском шоссе пострадал подросток и пенсионерка
0
94
Вчера, 12:37
На севере Петербурга иномарка сбила 14-летнюю девочку
0
137
24-04-2024, 15:27
На Измайловском проспекте фургон «Хино» столкнулся с полицейским автомобилем
0
129
24-04-2024, 13:08
В Невском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика
Наверх