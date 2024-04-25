Клуб «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова, обыграв «Локо» в пятом матче финальной серии со счётом 2:1

«Питерец.ру» поздравляет «СКА-1946» с уверенной победой в финальной серии плей-офф МХЛ: ярославский «Локо» повержен дружиной Германа Титова в пяти матчах. Завершившая серию игра проходила сегодня в Ярославле и не стала результативной – финал есть финал.

Титов ожидаемо доверил место в воротах Павлу Мойсевичу, роль которого в досрочной победе в финале трудно переоценить. Ранее Мойсевич «засушил» четвёртый матч, в котором петербуржцы разгромили ярославцев с разницей в пять шайб. Надёжен был Мойсевич и на этот раз, пропустив лишь однажды после броска Ярослава Лабуткина: «Сорок Шестые» в этот момент играли в меньшинстве после удаления Владислава Сапунова. После шайбы Лабуткина счёт сравнялся, так как на 8-й минуте Григорий Осипов вывел гостей вперёд, тоже забив в большнистве (ассистентами выступили Владислав Романов и Арсений Коромыслов).

Развязка наступила после очередного реализованного большинства, когда свою команду подвёл защитник «Локо» Иван Пирогов. Автором «золотой» для «СКА-1946» шайбы стал Иван Выдренков, а помогли ему поразить ворота Сергея Мурашова Игнат Лутфуллин и Никита Недопёкин. Хоккейные обозреватели обметили важное обстоятельство: из-за травмы сегодня не сыграл Иван Демидов.