Бельский снова пообщался с петербуржцами

Глава ЗАКСа Александр Бельский регулярно встречается с жителями города. Эти беседы ежемесячно проходят в региональном управлении единороссов. На этот раз обсуждались коммунальные проблемы.

Жители некоторых домов жаловались на состояние лестничных клеток, крыш и парадных, которые нуждаются в ремонте. Бельский отметил, что по этим ситуациям были даны соответствующие поручения депутатам, отвечающим за конкретные территории.

«Питерец.ру» отмечает, что диалог граждан с депутатами дает положительный эффект. Просьбы, направленные в отделение «Единой России», принимаются во внимание, после чего находится решение.

Это отмечают жители Северной столицы. Так что взаимодействие с партией власти проходит конструктивно.