ента новостей

21:16
«Динамо-ЛО» победило клуб НОВА в турнире за 9–12 места волейбольной Суперлиги
20:43
21-й тур чемпионата РПЛ вместил в себя нулевую ничью ЦСКА и «Спартака» и отравление игроков «Сочи» перед матчем с «Ахматом»
18:46
Выставка "Звукам души повинуясь" Юрия Ужегова
18:42
Выставка “PAF:ВСЕ ЦВЕТЫ”
16:05
Петербургские росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
15:47
Закрытие троллейбусного движения в связи с репетициями парада Победы
14:38
В СПбГУ пройдет третий шахматный Турнир Карпова
13:34
Иммерсивный театр «Морфеус» запускает проект в центре Петербурга
13:10
Выставка «Пластическая мелодия»
13:07
Выставка «Отцы и дети»
13:02
В Петербурга задержали подозреваемого в незаконном лишении свободы и совершении насилия в отношении женщины
12:53
Выставка «Мифологическая сюита»
12:49
Выставка «Неожиданный взгляд»
12:39
Мошенники нацелились на ветеранов в преддверии Дня Победы
12:35
В Петербурге обнаружили тайник с запрещенными веществами
12:28
В Петербурге поймали аферистку из Твери, обманувшую пенсионерку с Васильевского острова
11:43
На севере Петербурга поймали 23-летнего курьера мошенников
11:34
На трассе «Сортавала» во Всеволожском районе полностью перекроют движение
10:36
Квартиры стали чаще покупать без ипотеки
10:19
Минцифры анонсировали законопроект о запрете массовых спам-обзвонов
10:12
На развязке КАД в районе Низино полностью перекроют два съезда
09:53
В Петербурге задержали молодого парня, который на электросамокате сбил 11-летнего мальчика
09:21
В центре Петербурга полицейские обезвредили вооруженного мужчину
08:27
В СПб появится Leps Bar
23:28
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга снова проиграл новосибирскому «Локомотиву» в серии за 5-е место
22:54
Клуб «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова, обыграв «Локо» в пятом матче финальной серии со счётом 2:1
16:11
Flute and Harp: флейта и арфа зазвучат в оранжерее Таврического сада
16:06
В Мариинском дворце вручили награды участнику СВО
16:03
Закрывается трамвайное движение по пр. Просвещения
13:00
В Петербурге с 1 мая увеличивается количество рейсов туристического трамвая
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка "Звукам души повинуясь" Юрия Ужегова

Выставка "Звукам души повинуясь" Юрия Ужегова

0
54
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
АРТМУЗА
В Музее современного искусства АРТМУЗА откроется ретроспективная выставка "Звукам души повинуясь" Юрия Ужегова!

25 апреля в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется ретроспективная выставка "Звукам души повинуясь" Юрия Ужегова!
"Звукам души повинуясь" - это подлинное погружение в мир творчества и внутреннего видения Юрия Ужегова. Выставка представляет ретроспективный обзор его работ, позволяя зрителям окунуться в его искусство и ощутить его глубокое внутреннее видение мира. Юрий Ужегов один из тех художников, которые прекрасно владеют мастерством и используют его как средство выражения духа!
Юрий Ужегов не только талантливый художник, но и человек, который смог передать в своих работах дух гармонии и света. Его произведения отличаются глубоким пониманием природы, чувством гармонии и уважением к красоте мира. В каждом его полотне звучит тепло и доброта, которые моментами жизни.

Цвет и форма, декоративное колористическое и композиционное решение полотна у Юрия Петровича удивительно гармоничны и сложны в тоже время, отсутствие живописных пустот, насыщенность и богатство цветовых нюансов говорит о высоком профессионализме художника. Натура не довлеет над автором, она для него - предлог для полной выразительности свободы духа. Колорит для художника более емкое достоинство картин, нежели только цветовая структуризация. Это и пластика, и образная идея, и
метафоричность, это целый цветовой оркестр, где каждая «нота» на своем месте.
Музей современного искусства «Артмуза»
Галерея «Улица большая Ремесленная», 4 этаж
Живопись
25 апреля - 26 июня 2024
Вернисаж: 30 апреля в 19:00

Источник: АРТМУЗА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-03-2019, 19:45
Выставка Юрия Сапожникова "Времена года"
5-06-2023, 15:15
Выставка «Алтай – души моей исток»
4-03-2020, 20:00
Выставка «Интро»
3-04-2024, 13:00
Выставка Аллы Калачевой «С первого взгляда»
19-11-2023, 22:08
Выставка Екатерины Ерохиной «Размывая границы»
11-08-2023, 09:34
Выставка живописных работ Анны Ляховской «Там, где Офелия мечтает»

Происшествия на дорогах

0
76
Сегодня, 09:53
В Петербурге задержали молодого парня, который на электросамокате сбил 11-летнего мальчика
0
133
Вчера, 12:44
В ДТП на Приморском шоссе пострадал подросток и пенсионерка
0
138
Вчера, 12:37
На севере Петербурга иномарка сбила 14-летнюю девочку
0
166
24-04-2024, 15:27
На Измайловском проспекте фургон «Хино» столкнулся с полицейским автомобилем
Наверх