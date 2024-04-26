25 апреля в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется ретроспективная выставка "Звукам души повинуясь" Юрия Ужегова!

"Звукам души повинуясь" - это подлинное погружение в мир творчества и внутреннего видения Юрия Ужегова. Выставка представляет ретроспективный обзор его работ, позволяя зрителям окунуться в его искусство и ощутить его глубокое внутреннее видение мира. Юрий Ужегов один из тех художников, которые прекрасно владеют мастерством и используют его как средство выражения духа!

Юрий Ужегов не только талантливый художник, но и человек, который смог передать в своих работах дух гармонии и света. Его произведения отличаются глубоким пониманием природы, чувством гармонии и уважением к красоте мира. В каждом его полотне звучит тепло и доброта, которые моментами жизни.

Цвет и форма, декоративное колористическое и композиционное решение полотна у Юрия Петровича удивительно гармоничны и сложны в тоже время, отсутствие живописных пустот, насыщенность и богатство цветовых нюансов говорит о высоком профессионализме художника. Натура не довлеет над автором, она для него - предлог для полной выразительности свободы духа. Колорит для художника более емкое достоинство картин, нежели только цветовая структуризация. Это и пластика, и образная идея, и

метафоричность, это целый цветовой оркестр, где каждая «нота» на своем месте.

Музей современного искусства «Артмуза»

Галерея «Улица большая Ремесленная», 4 этаж

Живопись

25 апреля - 26 июня 2024

Вернисаж: 30 апреля в 19:00