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Питерец.ру » Спорт » Футбольный «Зенит» победил «Динамо» со счётом 2:0 и вышел в полуфинал Кубка России

Футбольный «Зенит» победил «Динамо» со счётом 2:0 и вышел в полуфинал Кубка России

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Колумбиец Кассьерра сделал дубль уже к середине первого тайма.

«Зенит» возобновил выступления не только в чемпионате, но и в Кубке России. «Питерец.ру» уже сообщал, что в первенстве РПЛ команда Сергея Семака в марте сыграла вничью со «Спартаком» (0:0) и крупно обыграла «Урал» (4:1). Но в кубковом матче со столичным «Динамо» перед «сине-бело-голубыми» стояла не самая простая задача: ведь первый матч динамовцы выиграли с минимальным преимуществом 1:0.

Семак выпустил в стартовом составе вратаря Дениса Адамова и не ошибся: динамовцам так и не удалось забить петербургскому клубу. А вот колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра открыл счёт уже на 13-й минуте: динамовский вратарь Лещук оказался бессилен в этом игровом эпизоде. Вскоре Кассьерра удвоил преимущество своей команды: здесь Лещук отбил первый удар колумбийца, но взятие ворот «Динамо» всё-таки случилось – 2:0 на 21-й минуте.

Расстроенные динамовцы ещё до перерыва дважды отметились в протоколе жёлтыми карточками: ростовский арбитр Сергей Иванов предупредил Диего Лаксальта и Сергея Паршивлюка. В дальнейшем скорее «Зенит» мог увеличить своё преимущество до крупного, чем «Динамо» – сократить отставание от соперника, но итоговый счёт 2:0 сохранился до финального свистка Иванова.

А ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0).


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