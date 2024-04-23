Коллекторов-нарушителей оштрафовали

«Питерец.ру» сообщает, что за первые 3 месяца текущего года в отношении коллекторов было составлено 96 протоколов. Эти коллекторские агентства превысили свои полномочия, что привело к административной ответственности.

В основном должники жаловались на частые звонки и СМС-сообщения, которые поступали и третьим лицам. Всего же с начала года от петербуржцев поступило 613 жалоб. Граждане были недовольны работой коллекторов, банков и МФО. Виновных оштрафовали на общую сумму 5,6 млн. руб. Также было оформлено 25 предостережений о недопустимости нарушений.

При этом число обоснованных жалоб от должников продолжает расти. Если в 2022-м их было 237, то в прошлом году – 418. Но большая часть таких нарушений допускают МФО, а не коллекторы.