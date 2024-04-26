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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали аферистку из Твери, обманувшую пенсионерку с Васильевского острова

В Петербурге поймали аферистку из Твери, обманувшую пенсионерку с Васильевского острова

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские в кратчайшие сроки задержали мошенницу, под видом медработника обманувшую пожилую женщину

В минувшую среду, 24 апреля 2024 года около 21 часа 25 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от 82-летней женщины, проживающей в доме 22 корп. 2 по улице Шевченко. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что около 14 часов 20 минут она приобрела у неизвестной, представившейся сотрудником поликлиники, наколенники за 8 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное по статье 159 УУК РФ (мошенничество).
Вчера утром, 25 апреля около 08 часов 10 минут, возле дома 12 по улице Михаила Дудина сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 37-летнюю жительницу Твери.
Подозреваемую, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за совершении аналогичного преступления, поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров мошенничество пенсионеры
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