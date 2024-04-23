ента новостей

14:03
Выставка «Образ героя»
13:43
Закрывается трамвайное движение по ул. Ленсовета
13:38
В Ленобласти поймали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерок Подпорожья
13:30
Закрывается троллейбусное движение по ул. Кораблестроителей
13:27
На Муринской дороге иномарка сбила 11-летнего мальчика
13:23
В Петербурге поймали пенсионера, обманувшего пожилую женщину с проспекта Металлистов
13:12
В Музее В. В. Набокова СПбГУ прошла торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к празднованию 125-летия писателя
13:09
В Кировском районе подростки стреляли по окнам на проспекте Стачек
11:52
В Приморском районе поймали подозреваемых в грабеже
11:45
На трассе «Сортавала» полностью перекроют движение
11:42
На Большеохтинском проспекте задержали подозреваемую в поножовщине с сожителем
10:55
В центре Петербурга задержали подозреваемого в убийстве на Старо-Петергофском проспекте
09:02
Коллекторов-нарушителей оштрафовали
07:22
Главной темой ПМЭФ станет многополярность
22:43
«СКА-1946» выиграл третий матч финала плей-офф МХЛ у «Локо» 2:1 и с таким же счётом ведёт в серии
19:02
Выставка Людмилы Чувиляевой «Хвостатая душа Петербурга»
15:57
Женский претендентский турнир в Торонто завершился убедительной победой экс-чемпионки мира по шахматам Тань Чжунъи из КНР
15:28
Индийский шахматист Доммараджу Гукеш стал победителем турнира претендентов в Торонто, россиянин Ян Непомнящий чудом не проиграл Фабиано Каруане и пришёл к финишу третьим
14:36
На КАД в течение четырех дней запретят движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
14:01
Выставка «Один день в музее»
12:31
Места дислокации в Петербурге комплексов фиксации нарушений ПДД c 22 по 30 апреля
12:06
В Петербурге поймали находящегося в розыске за применение насилия к полицейскому
11:58
В Ленобласти задержали стрелка из деревни Заборье
11:53
На КАД женщина на иномарке сбила пешехода с собакой
11:45
В Петербурге две школьницы врезались на самокате в припаркованный автомобиль
11:42
На Арцеуловской аллее задержали стрелка с балкона из травматического пистолета
11:30
На севере Петербурга пенсионер перевел мошенникам 8,2 млн рублей
11:26
На севере Петербурга по горячим следам поймали молодую карманницу
10:52
В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве жильца "коммуналки"
10:32
В Ленобласти спецназ Росгвардии отработал уничтожение диверсионных групп
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти поймали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерок Подпорожья

В Ленобласти поймали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерок Подпорожья

0
33
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Подпорожского района Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерок

Накануне днем, 22 апреля 2024 года около 12 часов 15 минут к полицейским Подпорожского района Ленинградской области обратилась 88-летняя жительница дома 24 по проспекту Ленина в городе Подпорожье.
Пенсионерка сообщила о том, что утром ей позвонил неизвестный, и под легендой о "вашем родственнике, попавшем в ДТП" убедил пенсионерку передать курьеру 250 тысяч рублей.
Вечером этого же дня к полицейским обратилась 85-летняя пенсионерка из поселка Винницы, с заявлением о том, что в период с 19:00 до 20:00 часов ей позвонил неизвестный, и под легендой о ДТП, совершенном ее дочерью, выманил у пожилой женщины 900 000 рублей.
По обоим эпизодам следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Вчера вечером, 22 апреля около 21 часа 10 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на трассе «Винницы-Подпорожье» по подозрению в совершении указанных преступлений задержали 22-летнего жителя Подпорожья.
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
Устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Подпорожский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-05-2023, 14:01
В Ленобласти задержали жителя Рязанской области за обман двух пенсионерок
6-04-2024, 14:08
В Петербурге поймали 71-летнюю курьера мошенников
20-09-2022, 10:13
В Ленобласти задержали 16-летнего подростка, который обманным путем похитил у пенсионерок крупную сумму денег
24-03-2023, 11:40
В Калининском районе задержан злоумышленник за обман пенсионерки
19-04-2024, 13:25
В Бокситогорске поймали серийного курьера мошенников
22-03-2024, 12:24
В Пушкине задержали двоих подростков, подозреваемых в обмане пенсионерки из Ленобласти

Происшествия на дорогах

0
36
Сегодня, 13:27
На Муринской дороге иномарка сбила 11-летнего мальчика
0
116
Вчера, 11:53
На КАД женщина на иномарке сбила пешехода с собакой
0
119
Вчера, 11:45
В Петербурге две школьницы врезались на самокате в припаркованный автомобиль
0
143
21-04-2024, 20:38
В Ленобласти перевернулся автобус с рабочими, пострадали 10 человек
Наверх