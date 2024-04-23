В Ленобласти поймали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерок Подпорожья

Накануне днем, 22 апреля 2024 года около 12 часов 15 минут к полицейским Подпорожского района Ленинградской области обратилась 88-летняя жительница дома 24 по проспекту Ленина в городе Подпорожье.

Пенсионерка сообщила о том, что утром ей позвонил неизвестный, и под легендой о "вашем родственнике, попавшем в ДТП" убедил пенсионерку передать курьеру 250 тысяч рублей.

Вечером этого же дня к полицейским обратилась 85-летняя пенсионерка из поселка Винницы, с заявлением о том, что в период с 19:00 до 20:00 часов ей позвонил неизвестный, и под легендой о ДТП, совершенном ее дочерью, выманил у пожилой женщины 900 000 рублей.

По обоим эпизодам следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера вечером, 22 апреля около 21 часа 10 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на трассе «Винницы-Подпорожье» по подозрению в совершении указанных преступлений задержали 22-летнего жителя Подпорожья.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.