В Петербурге обнаружили тайник с запрещенными веществами

В минувшую среду, 24 апреля 2024 года в результате проведения оперативного сопровождения по ранее возбужденному уголовному делу по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков оперативники УКОН ГУ МВД России совместно с сотрудниками полиции Красногвардейского района Петербурга провели обыск в квартире дома 59/1 по Новочеркасскому проспекту, в которой проживает 40-летний ранее судимый.

В ходе обыска оперативники обнаружили сейф, из которого было изъято 2 пакета с веществом бежевого цвета и 1 пакет с веществом белого цвета общей массой 1493 грамма.

Изъятое направили на экспертизу, которая показала что в одном из пакетов содержится 365,1 грамма амфетамина.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.