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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге обнаружили тайник с запрещенными веществами

В Петербурге обнаружили тайник с запрещенными веществами

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Опубликовал: Anton78
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В квартире жителя Красногвардейского района полицейские обнаружили тайник с запрещенными веществами

В минувшую среду, 24 апреля 2024 года в результате проведения оперативного сопровождения по ранее возбужденному уголовному делу по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков оперативники УКОН ГУ МВД России совместно с сотрудниками полиции Красногвардейского района Петербурга провели обыск в квартире дома 59/1 по Новочеркасскому проспекту, в которой проживает 40-летний ранее судимый.
В ходе обыска оперативники обнаружили сейф, из которого было изъято 2 пакета с веществом бежевого цвета и 1 пакет с веществом белого цвета общей массой 1493 грамма.
Изъятое направили на экспертизу, которая показала что в одном из пакетов содержится 365,1 грамма амфетамина.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район наркотики
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