Выставка «Пластическая мелодия» открывает сезон экспозиций под открытым небом. Во дворе Музея представлено искусство одного из самых ярких ленинградских скульпторов второй половины ХХ века, Льва Сморгона (род. 1929), в этом году справляющего свое 95 -летие.

В экспозицию вошли скульптуры в камне 1990–2000-х: портреты и автопортреты, религиозные сцены и абстракции. В этом материале наиболее полно отразились главные достоинства стиля большого мастера: умение обобщать, подчеркнуть характерные детали в облике героев, создать выразительный силуэт и ритмически «выстроить» форму.

Частью экспозиции станут и детские игрушки, которыми Сморгон занимался с середины 1950-х и до начала 1970-х, сотрудничая с крупнейшими фабриками того времени.

Мастер разработал почти сотню моделей, новаторски изменил дизайн изделий, сделав образы игрушек занимательными, а их формы пластически выразительными, благодаря чему эти детские предметы стали узнаваемыми и любимыми на всем пространстве Советского Союза.

Игрушки экспонируются витрине скульптурного фондохранилища, открытого для обозрения зрителям.

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Наб. канала Грибоедова,103

04 МАЯ – 30 ИЮНЯ, 2024