ента новостей

13:34
Иммерсивный театр «Морфеус» запускает проект в центре Петербурга
13:10
Выставка «Пластическая мелодия»
13:07
Выставка «Отцы и дети»
13:02
В Петербурга задержали подозреваемого в незаконном лишении свободы и совершении насилия в отношении женщины
12:53
Выставка «Мифологическая сюита»
12:49
Выставка «Неожиданный взгляд»
12:39
Мошенники нацелились на ветеранов в преддверии Дня Победы
12:35
В Петербурге обнаружили тайник с запрещенными веществами
12:28
В Петербурге поймали аферистку из Твери, обманувшую пенсионерку с Васильевского острова
11:43
На севере Петербурга поймали 23-летнего курьера мошенников
11:34
На трассе «Сортавала» во Всеволожском районе полностью перекроют движение
10:36
Квартиры стали чаще покупать без ипотеки
10:19
Минцифры анонсировали законопроект о запрете массовых спам-обзвонов
10:12
На развязке КАД в районе Низино полностью перекроют два съезда
09:53
В Петербурге задержали молодого парня, который на электросамокате сбил 11-летнего мальчика
09:21
В центре Петербурга полицейские обезвредили вооруженного мужчину
08:27
В СПб появится Leps Bar
23:28
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга снова проиграл новосибирскому «Локомотиву» в серии за 5-е место
22:54
Клуб «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова, обыграв «Локо» в пятом матче финальной серии со счётом 2:1
16:11
Flute and Harp: флейта и арфа зазвучат в оранжерее Таврического сада
16:06
В Мариинском дворце вручили награды участнику СВО
16:03
Закрывается трамвайное движение по пр. Просвещения
13:00
В Петербурге с 1 мая увеличивается количество рейсов туристического трамвая
12:55
На севере Петербурга поймали подозреваемых в разбойном нападение на инженера сети супермаркетов
12:44
В ДТП на Приморском шоссе пострадал подросток и пенсионерка
12:37
На севере Петербурга иномарка сбила 14-летнюю девочку
12:29
В Кировском районе 60-летняя бухгалтер перевела мошенникам 9,6 млн рублей
12:18
В Генпрокуратуре РФ предложили автоматически блокировать счета мошенников
12:10
На федеральной трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность
12:08
Мост через Свирь разведут для проведения технического обслуживания разводных механизмов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Пластическая мелодия»

Выставка «Пластическая мелодия»

0
53
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
Выставка «Пластическая мелодия» открывает сезон экспозиций под открытым небом.

Выставка «Пластическая мелодия» открывает сезон экспозиций под открытым небом. Во дворе Музея представлено искусство одного из самых ярких ленинградских скульпторов второй половины ХХ века, Льва Сморгона (род. 1929), в этом году справляющего свое 95 -летие.

В экспозицию вошли скульптуры в камне 1990–2000-х: портреты и автопортреты, религиозные сцены и абстракции. В этом материале наиболее полно отразились главные достоинства стиля большого мастера: умение обобщать, подчеркнуть характерные детали в облике героев, создать выразительный силуэт и ритмически «выстроить» форму.

Частью экспозиции станут и детские игрушки, которыми Сморгон занимался с середины 1950-х и до начала 1970-х, сотрудничая с крупнейшими фабриками того времени.

Мастер разработал почти сотню моделей, новаторски изменил дизайн изделий, сделав образы игрушек занимательными, а их формы пластически выразительными, благодаря чему эти детские предметы стали узнаваемыми и любимыми на всем пространстве Советского Союза.

Игрушки экспонируются витрине скульптурного фондохранилища, открытого для обозрения зрителям.

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Наб. канала Грибоедова,103

04 МАЯ – 30 ИЮНЯ, 2024

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-09-2019, 10:07
Выставка «Пластическая масса»
30-03-2021, 16:54
Выставка «Сквозь века»
Сегодня, 13:07
Выставка «Отцы и дети»
23-06-2017, 11:22
Выставка художницы Ларисы Ахмадеевой «МЕЛОДИЯ ДУШИ»
28-02-2022, 12:55
Выставка «Просто о жизни»
21-12-2022, 11:51
«Дед Мороз спешит на елку». В Историческом парке открылась выставка деревянных игрушек

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 09:53
В Петербурге задержали молодого парня, который на электросамокате сбил 11-летнего мальчика
0
124
Вчера, 12:44
В ДТП на Приморском шоссе пострадал подросток и пенсионерка
0
127
Вчера, 12:37
На севере Петербурга иномарка сбила 14-летнюю девочку
0
159
24-04-2024, 15:27
На Измайловском проспекте фургон «Хино» столкнулся с полицейским автомобилем
Наверх