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Питерец.ру » Культура » Выставка «Мифологическая сюита»

Выставка «Мифологическая сюита»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
mispxx-xxi.ru
Выставка «Мифологическая сюита» приурочена к 75-летию Татьяны Леоновой

Выставка «Мифологическая сюита» приурочена к 75-летию Татьяны Леоновой (род. 1949), известного петербургского графика, заявившего о себе еще в 1980-е годы.

Очарованная античностью как источником вдохновения, она всегда смотрит на окружающее сквозь призму мифов, легенд и преданий прошлых веков. Именно поэтому мифологическая серия – одна из важнейших в творчестве автора.

Античные богини, боги, вакханки, музы, сатиры и кентавры даются на листе крупным планом. Их формы обобщены и монументальны. Вся пластическая идея подчинена отражению метафизической сущности мужского и женского начал в их противоборстве и единении. Сюжет всегда трансформируется в универсальное вневременное событие.

Даже Петербург воспринимается Татьяной Леоновой как носитель духа античности. Её графическая серия «Летний сад» с образами мраморных статуй богинь среди аллей знаменитого сада исполнена трепетного очарования и таинства преемственности исторических эпох.

В ветхозаветной серии, также представленной на выставке, в центре внимания Татьяны Леоновой – по-прежнему взаимодействие мужской и женской стихий. Однако здесь акцент переносится с плотских радостей античных героев на драму человеческих отношений, на противостояние добра и зла.

Портрет занимает особое место в творчестве художника и соединяется прочными нитями с основной темой ее искусства – стремлением осмыслить природу человека. Портреты друзей, близких, знакомых и незнакомых людей, исторических личностей она пишет в основном по воображению, согласно сложившемуся в ее сознании образу яркой индивидуальности со своими характерными чертами.

На выставке показано 45 графических произведений, выполненных сангиной, угольным карандашом, акварелью.

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Наб. канала Грибоедова,103

04 МАЯ – 30 ИЮНЯ, 2024

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
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