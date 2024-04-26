Петербургские росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

В Санкт-Петербурге военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии присоединились к патриотической акции «Георгиевская ленточка».

В ходе спортивных, культурных и общественных мероприятий, проходящих в субъектах страны военнослужащие специального моторизованного полка, сотрудники отрядов ОМОН и экипажи подразделений вневедомственной охраны Росгвардии разместили на форменном обмундировании Георгиевские ленточки.

Также росгвардейцы вручили Георгиевские ленточки всем желающим гражданам, которые они также разместили на своей одежде.

В дни проведения акции миллионы людей в Российской Федерации и других странах мира по доброй воле прикрепляют Георгиевскую ленту – символ военной славы – к одежде, публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу.