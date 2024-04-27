В Госдуме предложили блокировать рекламу букмекерских контор и онлайн-казино в сети

Пользователи в сети повсеместно сталкиваются с рекламой букмекерских контор и онлайн-казино. Особенно пагубно такой контент может сказаться на несовершеннолетних, у которых он формирует желание играть в азартные игры. Поэтому необходимо ввести механизмы оперативной блокировки такого контента, уверены в Госдуме.

Большое количество граждан жалуется на рекламу букмекерских контор и онлайн-казино, которая распространяется в сети.

«Дети, например, из-за такой рекламы, скачивают себе сотни вредоносных приложений и спускают в них приличные суммы, не раз получал сообщения о таком от подписчиков», - рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Сегодня такая реклама распространяется повсеместно, особенно ее любят показывать пользователям VPN и пиратские платформы, отмечает депутат. А она тем временем формирует у детей и подростков желание поиграть в азартные игры.

«Лично видел ролик, в котором девушка рассказывает, как повезет родителей на море отдыхать, благодаря выигрышу в одной букмекерской конторе и пошагово рассказывает, как расстаться с деньгами. Такая реклама, безусловно, должна быть запрещена и подвергаться оперативной блокировке в сети», - подчеркнул Немкин.

У игровой продукции, игрового имущества и некоторых игровых механик вообще нет правового статуса – это как раз свидетельствует о наличии пробела в регулировании игровой продукции как азартных игр, уверен парламентарий.

«Это провоцирует определенные риски для наших граждан – в частности, несовершеннолетних, которые проводят в сети до 8 часов ежедневно. На мой взгляд, сегодня также необходимо проработать вопрос квалификации игровых и стриминговых платформ в качестве организаторов распространения информации в Интернете. При правильной реализации этого подхода, он поможет, в случае необходимости, доказать факты возможного «хищения» внутриигрового имущества и игровой валюты, а также введения пользователей в заблуждение на игровых площадках», - заключил Антон Немкин.

Ранее Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор по поводу незаконного распространения рекламы онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров на платформах Twitch («Твич»), YouTube («Ютуб») и Telegram («Телеграм»). По данным Лиги, блогеры создают телеграм-каналы, чтобы переводить туда свою аудиторию и распространять рекламу казино, не рискуя блокировкой в других соцсетях. Реклама создается при помощи психологических уловок, при этом у каждого блогера есть своя уникальная реферальная ссылка, по которой они получают 50% от проигранных денег своей аудитории. При этом в соответствии с федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» подобная деятельность с использованием интернета запрещена.