В Госдуме предложили блокировать рекламу букмекерских контор и онлайн-казино в сети

Пользователи в сети повсеместно сталкиваются с рекламой букмекерских контор и онлайн-казино. Особенно пагубно такой контент может сказаться на несовершеннолетних, у которых он формирует желание играть в азартные игры. Поэтому необходимо ввести механизмы оперативной блокировки такого контента, уверены в Госдуме.
Большое количество граждан жалуется на рекламу букмекерских контор и онлайн-казино, которая распространяется в сети.
Сегодня такая реклама распространяется повсеместно, особенно ее любят показывать пользователям VPN и пиратские платформы, отмечает депутат. А она тем временем формирует у детей и подростков желание поиграть в азартные игры.
У игровой продукции, игрового имущества и некоторых игровых механик вообще нет правового статуса – это как раз свидетельствует о наличии пробела в регулировании игровой продукции как азартных игр, уверен парламентарий.
Ранее Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор по поводу незаконного распространения рекламы онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров на платформах Twitch («Твич»), YouTube («Ютуб») и Telegram («Телеграм»). По данным Лиги, блогеры создают телеграм-каналы, чтобы переводить туда свою аудиторию и распространять рекламу казино, не рискуя блокировкой в других соцсетях. Реклама создается при помощи психологических уловок, при этом у каждого блогера есть своя уникальная реферальная ссылка, по которой они получают 50% от проигранных денег своей аудитории. При этом в соответствии с федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» подобная деятельность с использованием интернета запрещена.