Беглова поддерживают

Губернатор Беглов пойдет на выборы, которые состоятся в 2024 году. Решение Александра Дмитриевича поддержал президент, причем такая позиция была предсказуемой.

По словам политологов, Беглов пользуется доверием граждан, потому намерен снова баллотироваться на пост градоначальника. Глава Северной столицы принял ряд важных решений во время своего первого срока.

Александр Беглов вовлечен в проблемы города. При этом губернаторе Петербург активно развивается. Глава СПб выполняет задачи, которые ставит перед ним президент. Так что доверие со стороны Путина стало логичным.

«Питерец.ру» считает, что Беглов без проблем победит на выборах. Вряд ли жители Северной столицы захотят что-то менять – нынешний губернатор их более чем устраивает.