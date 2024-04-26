В СПбГУ пройдет третий шахматный Турнир Карпова

28 апреля в Санкт-Петербургском университете пройдет ежегодный шахматный турнир, посвященный гроссмейстеру, чемпиону мира по шахматам, выпускнику Университета Анатолию Карпову. В соревновании примут участие школьники старших классов, а также универсанты.

Помимо сеанса одновременной игры, гостей мероприятия ожидает открытый диалог с международным гроссмейстером ФИДЕ, мастером спорта России по шахматам Александром Шимановым, а также международным мастером ФИДЕ Артемом Зубрицким.

В день турнира 100 участников интеллектуального состязания проверят свои навыки и посоревнуются с сильными соперниками. Финальный этап Турнира Карпова завершит церемония награждения победителей.

Дата: 28 апреля.

Время: 12:00.

Адрес: Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе, д. 109 (кампус ВШМ СПбГУ «Михайловская дача»).