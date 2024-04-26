ента новостей

16:05
Петербургские росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
15:47
Закрытие троллейбусного движения в связи с репетициями парада Победы
14:38
В СПбГУ пройдет третий шахматный Турнир Карпова
13:34
Иммерсивный театр «Морфеус» запускает проект в центре Петербурга
13:10
Выставка «Пластическая мелодия»
13:07
Выставка «Отцы и дети»
13:02
В Петербурга задержали подозреваемого в незаконном лишении свободы и совершении насилия в отношении женщины
12:53
Выставка «Мифологическая сюита»
12:49
Выставка «Неожиданный взгляд»
12:39
Мошенники нацелились на ветеранов в преддверии Дня Победы
12:35
В Петербурге обнаружили тайник с запрещенными веществами
12:28
В Петербурге поймали аферистку из Твери, обманувшую пенсионерку с Васильевского острова
11:43
На севере Петербурга поймали 23-летнего курьера мошенников
11:34
На трассе «Сортавала» во Всеволожском районе полностью перекроют движение
10:36
Квартиры стали чаще покупать без ипотеки
10:19
Минцифры анонсировали законопроект о запрете массовых спам-обзвонов
10:12
На развязке КАД в районе Низино полностью перекроют два съезда
09:53
В Петербурге задержали молодого парня, который на электросамокате сбил 11-летнего мальчика
09:21
В центре Петербурга полицейские обезвредили вооруженного мужчину
08:27
В СПб появится Leps Bar
23:28
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга снова проиграл новосибирскому «Локомотиву» в серии за 5-е место
22:54
Клуб «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова, обыграв «Локо» в пятом матче финальной серии со счётом 2:1
16:11
Flute and Harp: флейта и арфа зазвучат в оранжерее Таврического сада
16:06
В Мариинском дворце вручили награды участнику СВО
16:03
Закрывается трамвайное движение по пр. Просвещения
13:00
В Петербурге с 1 мая увеличивается количество рейсов туристического трамвая
12:55
На севере Петербурга поймали подозреваемых в разбойном нападение на инженера сети супермаркетов
12:44
В ДТП на Приморском шоссе пострадал подросток и пенсионерка
12:37
На севере Петербурга иномарка сбила 14-летнюю девочку
12:29
В Кировском районе 60-летняя бухгалтер перевела мошенникам 9,6 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В СПбГУ пройдет третий шахматный Турнир Карпова

В СПбГУ пройдет третий шахматный Турнир Карпова

0
56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СПбГУ
В Санкт-Петербургском университете пройдет ежегодный шахматный турнир, посвященный выпускнику Университета Анатолию Карпову

28 апреля в Санкт-Петербургском университете пройдет ежегодный шахматный турнир, посвященный гроссмейстеру, чемпиону мира по шахматам, выпускнику Университета Анатолию Карпову. В соревновании примут участие школьники старших классов, а также универсанты.
Помимо сеанса одновременной игры, гостей мероприятия ожидает открытый диалог с международным гроссмейстером ФИДЕ, мастером спорта России по шахматам Александром Шимановым, а также международным мастером ФИДЕ Артемом Зубрицким.

В день турнира 100 участников интеллектуального состязания проверят свои навыки и посоревнуются с сильными соперниками. Финальный этап Турнира Карпова завершит церемония награждения победителей.

Дата: 28 апреля.
Время: 12:00.
Адрес: Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе, д. 109 (кампус ВШМ СПбГУ «Михайловская дача»).

Источник: СПбГУ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-02-2024, 13:19
В СПбГУ презентуют почтовую марку, посвященную 300-летию Университета
10-01-2024, 20:14
В Санкт-Петербурге прошел шахматный фестиваль «Рождественский»
22-01-2024, 19:25
В СПбГУ пройдет концерт к 80-летию освобождения от блокады Ленинграда
22-08-2022, 13:28
В Петербурге стартовал международный шахматный фестиваль «Петербургское лето»
10-07-2023, 12:53
В саду Мариинского дворца состоялся молодёжный шахматный турнир под открытым небом
8-05-2023, 01:34
Ян Непомнящий на супертурнире в Бухаресте одержал победу чёрным цветом, консультант нового чемпиона мира по шахматам Рихард Раппорт белыми переиграл Дуду из Польши, третий лидер таблицы – Уэсли Со из США

Происшествия на дорогах

0
67
Сегодня, 09:53
В Петербурге задержали молодого парня, который на электросамокате сбил 11-летнего мальчика
0
129
Вчера, 12:44
В ДТП на Приморском шоссе пострадал подросток и пенсионерка
0
131
Вчера, 12:37
На севере Петербурга иномарка сбила 14-летнюю девочку
0
161
24-04-2024, 15:27
На Измайловском проспекте фургон «Хино» столкнулся с полицейским автомобилем
Наверх