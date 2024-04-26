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Питерец.ру » Культура » Выставка «Неожиданный взгляд»

Выставка «Неожиданный взгляд»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
Выставка приурочена к 90-летию легендарного скульптора-шестидесятника Константина Симуна

Выставка приурочена к 90-летию легендарного скульптора-шестидесятника Константина Симуна (1934–2019), автора знаменитого памятника «Разорванное кольцо» (1966), ставшего символом подвига Ленинграда в дни блокады.

Экспонируемые произведения раскрывают новаторский творческий дух мастера, проявившийся в его искусстве еще в 1960-1970-е годы, в России, и получивший свое развитие в США, куда Симун переехал в 1988 году.

Помимо классических скульптур, на выставке представлен ряд никогда ранее не выставлявшихся экспериментальных работ мастера. Они раскрывают «закулисье» художественной мысли, размышления о действительности, облаченные порой в парадоксальные пластические формы.

Обратившись в 1990-е годы к идеям поп-арта, Симун открывает для себя интереснейшие возможности работы с пластмассовыми отходами, с различными материалами, найденными на свалках. Стекловолокно, картон, железная проволока, консервные банки, гипс выстраиваются в неожиданные по пластической остроте и компановке форм арт-объекты, которые автор наполняет эмоциональным и эстетическим содержанием.

Портреты Бродского, Анны Ахматовой, композиции «Материнство», «Ломоносов», в которых Симун отталкивался от классической традиции, соседствуют на выставке с работами экспериментального характера. «Автопортрет», «Американская икона», «Пиета», «Святое семейство» «Король, королева и я», «Гардероб Венеры», «Батфорд Петра Великого» созданы из совершенно не пригодных для скульптуры предметов – выброшенный поломанный стул, дорожный знак, резиновый сапог, строительная сетка. И эти неожиданные и порой эксцентричные по пластической выразительности работы, демонстрируют глубину жизненных наблюдений Симуна, философский склад его мышления, умение постигать природу человека в максимальном, гипертрофированном ее приближении. 

На выставке представлено более 50 скульптур и арт-объектов.

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Наб. канала Грибоедова,103

04 МАЯ – 30 ИЮНЯ, 2024

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
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