Иммерсивный театр «Морфеус» запускает проект в центре Петербурга

Иммерсивный театр «Морфеус» появился в 2015 году в центре Москвы как частная инициатива трех энтузиастов, но очень быстро превратился в востребованное зрителем театральное пространство на культурной карте столицы и стал предметом экспорта. «Морфеус» — первый̆ и единственный российский иммерсивный театр с международными филиалами в Лондоне, Барселоне, Праге, Лос-Анджелесе, Загребе, Любляне, на Кипре и в Китае.

15 мая 2024 года театр «Морфеус» откроет свои двери в центре Санкт-Петербурга, на Мойке 28, и 4 спектакля из репертуара московского иммерсивного театра представят петербуржцам. В ближайшее время запустятся и остальные постановки.

«Морфеус» — это единственное российское иммерсивное шоу, запущенное в Европе, Азии и Америке. Главной особенностью спектаклей театра «Морфеус» является формат: в театре нет сцены, а главным героем становится сам зритель, воспринимающий происходящее на уровне чувств, эмоций и действий. На время спектакля все зрители надевают маски, полностью блокирующие зрение. Таким образом все действие развивается в воображении, а вот взаимодействие с внешним миром начинает восприниматься совсем по-иному. Исследования, которые проводили ученые по всему миру, доказывают, что нейроны головного мозга начинают перестраиваться и четче ощущать звуки, ярче чувствовать вкусы, острее чуять запахи и более чутко воспринимать прикосновения.

«Наши спектакли отличаются высоким уровнем иммерсивности. Все органы чувств переходят в режим повышенной активности, а высокая степень погружения – общение с актерами, полная свобода действий и передвижений, влияние на ход сюжета - погружает зрителя в ситуацию до такой степени, что ее уже сложно отличить от реальности. Вспомните, как в детстве мы воображали себя рыцарями, принцессами и волшебниками. Тогда это представление было настолько сильным, что, погрузившись в игру, мы полностью отключались от внешнего, реально существующего мира. Так и здесь, погружаясь в заданную ситуацию, зрители существуют в ней, словно в реальной жизни. И могут из одного времени и пространства за секунду переноситься в другое. Как в фильмах Кристофера Нолана!» – отмечает генеральный директор театра «Морфеус» и экс-директор по маркетингу БДТ Егор Хлыстов.

Чтобы усилить погружение, «Морфеус» помогает в этом путешествии, воздействуя на обострëнные до предела органы чувств с помощью запахов, звуков, голосов и прикосновений. В спектакле принимают участвуют не более 8 зрителей и от каждого из них будет зависеть, как развернутся события. Во время шоу участники взаимодействуют с актерами и друг с другом, принимают решения, влияют на сюжет, а от их совместных действий зависит финал постановки, судьба героев, а, быть может, и всего человечества.

Сейчас репертуар театра «Морфеус» насчитывает 6 постановок в разных жанрах: постапокалиптический триллер «Ответ Гиппократа», мистический детектив «22'07», «До свадьбы доживёт» – комедийный сюжет, выполненный в духе популярного фильма «Мальчишник в Вегасе», импровизационное шоу «Вдох», семейное приключение «Загадка амулета» для детей 8-12 лет и их родителей, а также гейм-спектакль «Судный день», на котором можно почувствовать себя присяжным заседателем, от решения которого зависит судьба человека.