В ДТП на Приморском шоссе пострадал подросток и пенсионерка

Накануне днем, 24 апреля 2024 года около 14 часов 55 минут в районе дома 704 по Приморскому шоссе, в курортном районе Петербурга 24-летний житель поселка Белоостров на служебном грузовом тягаче «Ситрак» для перевозки бетона совершил столкновение с остановившимся и ожидающим поворота налево автомобилем «Шеврале Авео», за рулем которого находилась 57-летняя жительница поселка Приветнинское Выборгского района Ленобласти.

В результате ДТП автомобиль «Шевроле Авео» вынесло на встречную полосу движения, где он совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Рено Логан» под управлением 78-летнего петербуржца.

В результате дорожно-транспортного происшествия 12-летний пассажир «Шевроле Авео» в состоянии средней степени тяжести, и 76-летняя пассажирка «Рено Логан» в удовлетворительном состоянии госпитализированы.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.