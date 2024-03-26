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Питерец.ру » Спорт » Обидин обидел СКА, став автором победной шайбы в пятом матче серии плей-офф КХЛ: «Автомобилист» выиграл серию 4–1 и идёт дальше

Обидин обидел СКА, став автором победной шайбы в пятом матче серии плей-офф КХЛ: «Автомобилист» выиграл серию 4–1 и идёт дальше

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Перекрёстный плей-офф не пошёл во благо грандам Западной конференции: ЦСКА выбыл ещё в первом раунде, СКА – во втором.

Когда на 34-й минуте пятого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина – 2024 Арсений Грицюк сделал счёт 4:2 в пользу СКА, «Питерец.ру» решил, что дело сделано – команда Романа Ротенберга побеждает и серия продолжается. Грицюк при этом мог претендовать на лавры героя игры, поскольку сотворил в этой встрече дубль (Арсений сравнял счёт на 10-й минуте после того, как Алексей Макеев вывел гостей «СКА Арены» вперёд.

Что же случилось при комфортном преимуществе СКА в две шайбы ближе ко второму перерыву? Заработал малый штраф Никита Серебряков, нарушивший правила против Алексея Бывальцева. Символично, что реализовал большинство «Автомобилиста» именно Бывальцев, и разрыв в счёте сократился.

Третий период начался для СКА обескураживающе: защитник «Авто» Ник Эберт сравнял счёт уже на 21-й секунде (поучаствовал в этом взятии ворот СКА Никита Трямкин). Стало ясно, что план на заключительный период придётся корректировать, но забросить решающую шайбу сумел «Автомобилист». Победу своей команде принёс Андрей Обидин, отличившийся с передач Дениса Баранцева и Степана Хрипунова. Итог пятого матча – 5:4 в пользу «Автомобилиста», который завершил борьбу в серии. Первым полуфиналистом плей-офф ранее стал «Трактор».

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