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Питерец.ру » Спорт » СКА в Екатеринбурге удалось крупно победить «Автомобилист», но в команда Николая Заварухина лидирует в серии 3–1

СКА в Екатеринбурге удалось крупно победить «Автомобилист», но в команда Николая Заварухина лидирует в серии 3–1

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Дубль в составе петербуржцев сделал Марат Хайруллин.

Стало бы поражение 0–4 в серии второго раунда Кубка Гагарина – 2024 катастрофой для СКА? Вот московское «Динамо» уже проиграло свой четвертьфинал «Трактору», бесславно завершив столь многообещающий сезон. «Питерец.ру» рад, что у СКА нашлись силы на крупную победу в гостях, хотя лидерство «Автомобилиста» в серии сохраняется.

Евгений Аликин продержался в воротах «Автомобилиста» до 14-й минуты, когда Алекс Гальченюк сделал счёт 2:0 в пользу СКА (первую шайбу в сегодняшнем матча забросил Василий Глотов). Замена вратаря не помогла команда Заварухина: Владимир Галкин тоже пропустил, счёт к тому моменту был 2:1 в пользу СКА.

Шайба Алексея Макеева в третьем периоде вернула интригу в матч, но очень вовремя начал попадать по пустым воротам Марат Хайруллин. Любители отечественного хоккея знают эту особенность Хайруллина: сегодня он дважды забил «Автомобилисту», когда Галкин уехал на скамейку, итоговый счёт – 5:2 в пользу невских армейцев.

Ярославский «Локомотив» выиграл четвёртый матч серии с «Авангардом» со счётом 3:1 (такое же преимущество железнодорожники теперь получили и в серии). Начав плей-офф с крупного поражения от ЦСКА (0:4), «Локомотив» после этого выдал семиматчевую победную серию, прервавшуюся 20 марта.



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