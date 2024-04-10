«СКА-1946» – в финале Кубка Харламова: «Белые Медведи» из Челябинска укрощены в пяти матчах

«Питерец.ру» давно не уделял внимания «СКА-1946», а зря – команда Германа Титова оформила выход в финал Кубка Харламова, демонстрируя основе невских армейцев, как нужно играть в плей-офф. Путь за Кубком Харламова – 2024 «Сорок Шестые» начали 8 марта, обыграв молодёжную команду петербургского хоккейного «Динамо» со счётом 5:0 (дубль удался Никите Сураеву). Эта серия первого раунда завершилась со счётом 3–2, а следующим соперником «СКА-1946» стала «молодёжка» московского «Спартака».

«Красно-белые» не смогли выиграть у петербуржцев ни одного матча, лишь однажды добившись овертайма. Но точный бросок Ивана Демидова в матче, состоявшемся 26 марта, завершил серию, а сам Демидов в той игре сумел сделать хет-трик. Так «Сорок Шестые» оказались в полуфинале плей-офф, где их соперниками стали «Белые Медведи», выбившие из борьбы за трофей «Авто» и «Омских Ястребов».

Удивительно, но первые три игры полуфинальной серии между «СКА-1946» и «Белыми Медведями» завершились с одинаковым счётом 4:1 (сначала дважды победили петербуржцы, а 5 апреля удача улыбнулась челябинцам). Игнат Лутфуллин стал автором победной шайбы в четвёртой игре серии (4:3 в пользу «СКА-1946»). Пятая игра закончилась крупной победой «СКА-1946» (5:2).