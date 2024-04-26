Kaspersky KEDR для обеспечения информационной безопасности

Kaspersky KEDR – продукт «Лаборатории Касперский» для укрепления и расширение имеющихся средств кибербезопасности в структуре компании. Анализирует и предотвращает целенаправленные атаки на конечные точки. Способствует автоматизации процессов по выявлению, присвоению приоритетов, расследованию и нейтрализации угроз. Имеет единую облачную систему и локальную консоль управления.

Особенности архитектуры и функции EDR

EDR от «Лаборатории Касперский» – серверная часть и отдельные агенты, установленные на конечных точках, объединенные в единую структуру. Помогает мониторить запущенные процессы, действия пользователей, сетевые коммуникации, передавать информацию локальным серверам или облаку. Современное решение внедряется для:

Собора данных с каждой конечной точки в потоковом режиме. Продукт работает в реальном времени, способствуя своевременному обнаружению угроз.

Записи и хранения информации по действиям пользователей. Контролирует сетевую активность и запущенные программы.

Выявления и классификации подозрительных действий по приоритетам, создания уведомлений для службы информационной безопасности компании.

Принятия шагов для блокировки атак, изоляции подозрительных файлов, остановки вредоносных процессов, разрыва сетевого соединения.

Интеграции защитных решений на конечной точке с SIEM-системой, другими продуктами «Лаборатории Касперский», сторонних поставщиков.

Централизованная база данных и поиск компрометирующих индикаторов кардинально меняют командные процессы информационной безопасности. Вместо ожидания предупреждения происходит поиск угроз.

Преимущества Kaspersky EDR

Kaspersky EDR – это безопасность рабочих мест и повышение эффективности защиты организации от киберугроз. Программный продукт используется для сбора, записи и централизованного хранения данных об инцидентах на конечных точках, способствует обнаружению сложных изолированных угроз. Комплексное решение помогает в предотвращении серьезного ущерба бизнесу, позволяет:

устранять бреши в информационной структуре, быстро обнаруживать угрозы;

освобождать ресурсы ИТ-специалистов для работы над более важными задачами;

повышать результативность анализа инцидентов, реагировать на атаки;

автоматизировать рутинные процессы для обнаружения угроз, принятия мер;

ускорять выявление проблем в кибербезопасности;

обеспечивать соответствие законодательным правилам.

Программный продукт EDR от «Лаборатории Касперский» – передовой способ защиты рабочего места сотрудников организации. Автоматизированные сценарии помогают моментально реагировать на атаки.