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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 07 » Kaspersky KEDR для обеспечения информационной безопасности

Kaspersky KEDR для обеспечения информационной безопасности

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Опубликовал: Алексей Морозов
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abis.by
Kaspersky KEDR – продукт «Лаборатории Касперский» для укрепления и расширение имеющихся средств кибербезопасности в структуре компании

Kaspersky KEDR – продукт «Лаборатории Касперский» для укрепления и расширение имеющихся средств кибербезопасности в структуре компании. Анализирует и предотвращает целенаправленные атаки на конечные точки. Способствует автоматизации процессов по выявлению, присвоению приоритетов, расследованию и нейтрализации угроз. Имеет единую облачную систему и локальную консоль управления.

Особенности архитектуры и функции EDR

EDR от «Лаборатории Касперский» – серверная часть и отдельные агенты, установленные на конечных точках, объединенные в единую структуру. Помогает мониторить запущенные процессы, действия пользователей, сетевые коммуникации, передавать информацию локальным серверам или облаку. Современное решение внедряется для:

  • Собора данных с каждой конечной точки в потоковом режиме. Продукт работает в реальном времени, способствуя своевременному обнаружению угроз.
  • Записи и хранения информации по действиям пользователей. Контролирует сетевую активность и запущенные программы.
  • Выявления и классификации подозрительных действий по приоритетам, создания уведомлений для службы информационной безопасности компании.
  • Принятия шагов для блокировки атак, изоляции подозрительных файлов, остановки вредоносных процессов, разрыва сетевого соединения.
  • Интеграции защитных решений на конечной точке с SIEM-системой, другими продуктами «Лаборатории Касперский», сторонних поставщиков.

Централизованная база данных и поиск компрометирующих индикаторов кардинально меняют командные процессы информационной безопасности. Вместо ожидания предупреждения происходит поиск угроз.

Kaspersky KEDR

Преимущества Kaspersky EDR

Kaspersky EDR – это безопасность рабочих мест и повышение эффективности защиты организации от киберугроз. Программный продукт используется для сбора, записи и централизованного хранения данных об инцидентах на конечных точках, способствует обнаружению сложных изолированных угроз. Комплексное решение помогает в предотвращении серьезного ущерба бизнесу, позволяет:

  • устранять бреши в информационной структуре, быстро обнаруживать угрозы;
  • освобождать ресурсы ИТ-специалистов для работы над более важными задачами;
  • повышать результативность анализа инцидентов, реагировать на атаки;
  • автоматизировать рутинные процессы для обнаружения угроз, принятия мер;
  • ускорять выявление проблем в кибербезопасности;
  • обеспечивать соответствие законодательным правилам.

Программный продукт EDR от «Лаборатории Касперский» – передовой способ защиты рабочего места сотрудников организации. Автоматизированные сценарии помогают моментально реагировать на атаки.

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