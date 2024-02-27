В Эрмитаже прозвучит аутентичный Астор Пьяццола

7 марта петербургский ансамбль Remolino сыграет в Атриуме Главного штаба Эрмитажа «Праздничный концерт». На нем в аутентичном исполнении прозвучит не только гениальная музыка великого Астора Пьяццоллы (которому музыканты обязаны образованием коллектива), но и известные и яркие произведения его современников и мастеров прошлого – как близкого, так и далекого: Гальяно, Цфасман и Канчели.

Ансамбль Remolino (в переводе с итальянского «форма движения в виде небольшого круга») был создан в 2005 году из недавних выпускников петербургской консерватории. Музыканты, работающие в разных коллективах города, собрались вместе, увлекшись замечательной идеей - исполнять музыку авторов, «балансирующих» на грани классического и популярного жанров, куда органично вплетены элементы этноса и джаза. В его составе: Эмиль Яковлев (скрипка), Олег Гулевский (баян), Кирилл Григорьев (контрабас), Михаил Блехер (фортепиано). Отправной точкой для создания коллектива стал огромный интерес музыкантов к музыке Пьяццоллы, в особенности, к его оригинальным произведениям. Remolino активно сотрудничает со многими известными российскими и зарубежными артистами. Среди них – аргентинская певица Габриэла Бергалло, инженерный театр «АХЕ», Teatro di Capua, ведущие артисты петербургских театров.

Кстати, именно Remolino - инициатор первой в России постановки танго-опериты Пьяццоллы «Мария де Буэнос-Айрес» в 2007 году – она была осуществлена совместно с Teatro di Capua и инженерным театром «АХЕ». Спектакль был выдвинут на соискание театральной премии «Золотая маска» сразу в нескольких номинациях, а в 2008 году ансамбль выпустил CD с музыкой этого сочинения.

«Великий Астор» (так называют на родине Пьяццоллу), изменил судьбу музыки навсегда. Благодаря его удивительному гению на свет появилось «новое танго» – освобожденное от классических канонов, вдохновленное не только аргентинской традицией, но и классикой, джазом, эстрадой. Сегодня оно – неотъемлемая часть как академического, так и популярного репертуара. Нестандартное сочетание «несочетаемых» инструментов - скрипка, баян, фортепиано и кларнет придаёт звучанию ансамбля необыкновенную праздничность и экзотичность, что доставляет удовольствие и искушенному слушателю - посетителю филармонических концертов, и простому любителю популярной музыки.

Начало в 20:00. Билеты - https://maxiticket.ru/buy-ticket/muzei/ermitazh-atrium-glavnogo-shtaba/astor-pyaccolla-prazdnichnyy-koncert/20240307_2000-4689340/