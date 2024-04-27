Гандбольный «Зенит» добился нужной разницы в ответном матче плей-офф с клубом СКИФ (Краснодар) и сумел пробиться в полуфинал Суперлиги

«Зенит» в первом матче уступил СКИФу с разницей «-4», о чём сообщал «Питерец.ру». Исход первого тайма ответного матча явно вселил тревогу в сердца зенитовских фанатов, ведь команда Дмитрия Торгованова выигрывала всего лишь 15:14. Нужно было срочно прибавить, и петербуржцев выручила отличная игра в обороне и вовремя поймавший кураж вратарь Максим Попов.

Торгованов выпустил Попова при ужасном для «сине-бело-голубых» счёте 18:18, и Максим «потащил». А забивали у хозяев привычные лидеры атаки – Дмитрий Киселёв (7 голов), Олег Луня (5) и Павел Тураев (3). Хороший матч выдал линейный «сине-бело-голубых» Алексей Чирков, догнавший по результативности Тураева – те же 3 гола. Порадовали 100 %-ной точностью атак Михаил Гредасов и Александр Петров.

У СКИФа аж 10 раз поразил петербургские ворота разыгрывающий краснодарской команды Савелий Шалабанов, но сработала поговорка «один в поле не воин». «Зенит» выиграл со счётом 34:26, даже перевыполнив задачу «догнать и перегнать». Индивидуальный приз по итогам игры из рук председателя наблюдательного совета «Зенита» Александра Медведева получил вратарь гостей Алексей Крикунов.

Уже известен соперник «Зенита» по полуфиналу – «Чеховские медведи», дважды обыгравшие «Динамо-Сунгуль».