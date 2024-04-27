ента новостей

01:56
Гандбольный «Зенит» добился нужной разницы в ответном матче плей-офф с клубом СКИФ (Краснодар) и сумел пробиться в полуфинал Суперлиги
21:16
«Динамо-ЛО» победило клуб НОВА в турнире за 9–12 места волейбольной Суперлиги
20:43
21-й тур чемпионата РПЛ вместил в себя нулевую ничью ЦСКА и «Спартака» и отравление игроков «Сочи» перед матчем с «Ахматом»
18:46
Выставка "Звукам души повинуясь" Юрия Ужегова
18:42
Выставка “PAF:ВСЕ ЦВЕТЫ”
16:05
Петербургские росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
15:47
Закрытие троллейбусного движения в связи с репетициями парада Победы
14:38
В СПбГУ пройдет третий шахматный Турнир Карпова
13:34
Иммерсивный театр «Морфеус» запускает проект в центре Петербурга
13:10
Выставка «Пластическая мелодия»
13:07
Выставка «Отцы и дети»
13:02
В Петербурга задержали подозреваемого в незаконном лишении свободы и совершении насилия в отношении женщины
12:53
Выставка «Мифологическая сюита»
12:49
Выставка «Неожиданный взгляд»
12:39
Мошенники нацелились на ветеранов в преддверии Дня Победы
12:35
В Петербурге обнаружили тайник с запрещенными веществами
12:28
В Петербурге поймали аферистку из Твери, обманувшую пенсионерку с Васильевского острова
11:43
На севере Петербурга поймали 23-летнего курьера мошенников
11:34
На трассе «Сортавала» во Всеволожском районе полностью перекроют движение
10:36
Квартиры стали чаще покупать без ипотеки
10:19
Минцифры анонсировали законопроект о запрете массовых спам-обзвонов
10:12
На развязке КАД в районе Низино полностью перекроют два съезда
09:53
В Петербурге задержали молодого парня, который на электросамокате сбил 11-летнего мальчика
09:21
В центре Петербурга полицейские обезвредили вооруженного мужчину
08:27
В СПб появится Leps Bar
23:28
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга снова проиграл новосибирскому «Локомотиву» в серии за 5-е место
22:54
Клуб «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова, обыграв «Локо» в пятом матче финальной серии со счётом 2:1
16:11
Flute and Harp: флейта и арфа зазвучат в оранжерее Таврического сада
16:06
В Мариинском дворце вручили награды участнику СВО
16:03
Закрывается трамвайное движение по пр. Просвещения
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Гандбольный «Зенит» добился нужной разницы в ответном матче плей-офф с клубом СКИФ (Краснодар) и сумел пробиться в полуфинал Суперлиги

Гандбольный «Зенит» добился нужной разницы в ответном матче плей-офф с клубом СКИФ (Краснодар) и сумел пробиться в полуфинал Суперлиги

0
6
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Одним из героев этой важнейшей победы стал голкипер «Зенита» Максим Попов.

«Зенит» в первом матче уступил СКИФу с разницей «-4», о чём сообщал «Питерец.ру». Исход первого тайма ответного матча явно вселил тревогу в сердца зенитовских фанатов, ведь команда Дмитрия Торгованова выигрывала всего лишь 15:14. Нужно было срочно прибавить, и петербуржцев выручила отличная игра в обороне и вовремя поймавший кураж вратарь Максим Попов.

Торгованов выпустил Попова при ужасном для «сине-бело-голубых» счёте 18:18, и Максим «потащил». А забивали у хозяев привычные лидеры атаки – Дмитрий Киселёв (7 голов), Олег Луня (5) и Павел Тураев (3). Хороший матч выдал линейный «сине-бело-голубых» Алексей Чирков, догнавший по результативности Тураева – те же 3 гола. Порадовали 100 %-ной точностью атак Михаил Гредасов и Александр Петров.

У СКИФа аж 10 раз поразил петербургские ворота разыгрывающий краснодарской команды Савелий Шалабанов, но сработала поговорка «один в поле не воин». «Зенит» выиграл со счётом 34:26, даже перевыполнив задачу «догнать и перегнать». Индивидуальный приз по итогам игры из рук председателя наблюдательного совета «Зенита» Александра Медведева получил вратарь гостей Алексей Крикунов.

Уже известен соперник «Зенита» по полуфиналу – «Чеховские медведи», дважды обыгравшие «Динамо-Сунгуль».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-04-2024, 17:12
Поражением с разницей в 3 мяча начал гандбольный «Зенит» серию с краснодарским СКИФом в плей-офф – 2024
4-04-2024, 19:04
Гандбольный «Зенит» одержал лёгкую победу над «Акбузатом», но турнирного значения этот успех команды Дмитрия Торгованова не имел
14-10-2023, 23:10
Гандбольный «Зенит» после трёх побед подряд проиграл ЦСКА – 23:25, блеснули Рудь и Киселёв
28-05-2023, 19:22
Гандбольный «Зенит» обыграл астраханское «Динамо» со счётом 31:28 и завершил неудачный сезон – 2022/2023 на 5-м месте
10-11-2023, 22:28
Ганбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 38:33 в матче SEHA – Gazprom League со счётом 38:33
9-02-2024, 00:39
Гандбольный «Зенит» проиграл ЦСКА с разницей «-3», хотя Артур Рудь и получил травму по ходу игры

Происшествия на дорогах

0
86
Вчера, 09:53
В Петербурге задержали молодого парня, который на электросамокате сбил 11-летнего мальчика
0
141
25-04-2024, 12:44
В ДТП на Приморском шоссе пострадал подросток и пенсионерка
0
140
25-04-2024, 12:37
На севере Петербурга иномарка сбила 14-летнюю девочку
0
169
24-04-2024, 15:27
На Измайловском проспекте фургон «Хино» столкнулся с полицейским автомобилем
Наверх