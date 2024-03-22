СКА «горит» «Автомобилисту» 0–3 в серии, проиграв третий матч в овертайме: решающую шайбу забросил Волк

Явно не такого счёта в серии после третьего матча ожидали от СКА многочисленные поклонники петербургского клуба. «Питерец.ру» не понимает, почему «Автомобилист» пока непобедим для СКА в розыгрыше Кубка Гагарина – 2024. Выиграл екатеринбургский клуб и первый домашний матч серии: команде Николая Заварухина посчастливилось забить в овертайме.

В воротах команд без сюрпризов вышли основные голкиперы – Евгений Аликин у хозяев и невский армеец Никита Серебряков. В первом периоде было три удаления (Каштанова и Трямкина – у хозяев льда, Пашнина – у СКА). Открыть счёт сумел «Автомобилист»: на 32-й минуте Анатолий Голышев использовал передачу Данила Романцева. Сравнять счёт петербуржцам удалось на 51-й минуте: помогла контратака. Аликин спас свои ворота после первого броска Арсения Грицюка, но форвард СКА проявил настойчивость и забил. На радостях малый штраф схлопотал Артём Сергеев, но хозяевам не удалось использовать этот шанс. В свою очередь СКА впустую потратил 2 минуты большинства после удаления Бывальцева.

Победный гол организовали легионеры «Автомобилиста» – Брукс Мэйсек и Кертис Волк. Первый отдал пас, второй точным броском завершил этот неудачный для СКА матч – 2:1 в пользу соперника. А в серии уже 0–3.



