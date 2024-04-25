Глава Сербии Милорад Додик желает встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Президент дружественной нам страны рассчитывает побывать в июне на ПМЭФ-2024 и пообщаться там с лидером РФ.

«Питерец.ру» отмечает, что Сербия входит в число государств, которые не прогибаются под русофобскую политику коллективного Запада. Сербские власти продолжают вести конструктивный диалог с Россией, как и положено братскому народу.

Напоминаем, что ПМЭФ пройдет 5-8 июня и станет 27-м по счету. На форуме будут рассматриваться вопросы многополярного мира и сохранения традиционных ценностей. В те дни Петербург посетят политики, предприниматели и общественные деятели многих стран. Точный состав участников станет известен позже.