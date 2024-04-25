Советы по уходу за стеклянными поверхностями

ента новостей

16:11
Flute and Harp: флейта и арфа зазвучат в оранжерее Таврического сада
16:06
В Мариинском дворце вручили награды участнику СВО
16:03
Закрывается трамвайное движение по пр. Просвещения
13:00
В Петербурге с 1 мая увеличивается количество рейсов туристического трамвая
12:55
На севере Петербурга поймали подозреваемых в разбойном нападение на инженера сети супермаркетов
12:44
В ДТП на Приморском шоссе пострадал подросток и пенсионерка
12:37
На севере Петербурга иномарка сбила 14-летнюю девочку
12:29
В Кировском районе 60-летняя бухгалтер перевела мошенникам 9,6 млн рублей
12:18
В Генпрокуратуре РФ предложили автоматически блокировать счета мошенников
12:10
На федеральной трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность
12:08
Мост через Свирь разведут для проведения технического обслуживания разводных механизмов
12:05
В Петербурге черный «Porsche Cayenne» въехал в раздвижную часть Троицкого моста
11:55
В Петербурге раскрыли пропажу портмоне у иностранного туриста
09:48
На КАД в районе развязки с Софийской улицей на десять дней перекроют две полосы
09:35
Закрытие трамвайного движения на пр. Обуховской Обороны у дома №151
08:55
Продолжается борьба с поздней продажей спиртного
08:26
Додик надеется встретиться с Путиным
00:41
Магнитогорский «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина – 2024, разгромив в финальной серии со счётом 4–0 ярославский «Локомотив»
00:23
Волейбольная «Ленинградка» снова проиграла московскому «Динамо» на тай-брейке и теперь уступает в серии за бронзу 1–2
23:40
«Зенит» проиграл «Рубину» и отложил празднование чемпионства – 2024
16:02
В Ленобласти область обновят дорогу к столице Древней Руси
15:55
Юнармейцы примут участие в параде Победы на Дворцовой площади
15:27
На Измайловском проспекте фургон «Хино» столкнулся с полицейским автомобилем
15:09
На КАД между ЗСД и развязкой с проспектом Культуры перекроют две полосы
13:57
В центре Петербурга поймали пиромана спалившего «Лэнд Крузер» на Загородном проспекте
13:47
В Петербурге задержали подозреваемых в грабеже на Новосмоленской набережной
13:37
В Госдуму внесли новую редакцию законопроекта о трансграничных расчетах в криптовалютах
13:31
В Ленобласти поймали группу аферистов, обманувших пенсионеров из Сясьстроя
13:08
В Невском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика
13:04
Севкабель Порт проведёт традиционную «Морскую» вечеринку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 07 » Советы по уходу за стеклянными поверхностями

Советы по уходу за стеклянными поверхностями

0
83
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Статья предоставляет рекомендации по уходу за стеклянными поверхностями в доме, включая выбор чистящих средств и технику очистки.

Стеклянные поверхности в доме добавляют интерьеру легкости, простора и современного шарма. Они могут быть представлены в виде стеклянных дверей, окон, зеркал или столешниц. Однако, чтобы стекло радовало своим блеском, за ним необходим правильный уход. В этой статье мы рассмотрим основные советы по уходу за стеклянными поверхностями, чтобы они всегда выглядели безупречно.

Выбор средств для ухода за стеклом

Первый шаг в уходе за стеклянными поверхностями – это выбор подходящего средства для очистки. Существует множество специализированных чистящих средств, которые эффективно удаляют грязь, жир и отпечатки пальцев, не оставляя разводов. Важно избегать абразивных порошков и агрессивных химикатов, которые могут поцарапать стекло или повредить его покрытие.

Техника очистки стеклянных поверхностей

Правильная техника очистки поможет избежать появления разводов и царапин. Вот несколько советов:

  • Используйте мягкую ткань или специальную микрофибру, которая не оставляет ворсинок.
  • Очищайте стекло, двигаясь сверху вниз, чтобы избежать капель и разводов на уже очищенных участках.
  • Не используйте бумажные полотенца, так как они могут оставлять мелкие царапины.
  • Для удаления жирных пятен сначала примените средство для разложения жира, а затем протрите насухо.

Если вы предпочитаете использовать натуральные средства, то раствор из воды и уксуса в соотношении 1:1 будет отличным выбором. Такой раствор не только экологичен, но и эффективно справляется с грязью на стекле.

Предотвращение загрязнений

Помимо регулярной очистки, важно предотвращать быстрое загрязнение стеклянных поверхностей:

  • Избегайте касания стекла грязными руками.
  • Регулярно проветривайте помещение, чтобы избежать оседания пыли.
  • Используйте специальные средства с антистатическим эффектом, которые замедляют оседание пыли.
  • Не забывайте о регулярной уборке помещений, так как пыль с мебели и пола может оседать на стеклянных поверхностях.

Особенности ухода за различными видами стекла

Существуют различные виды стекла, каждый из которых требует особого подхода:

  • Обычное оконное стекло легко очищается стандартными средствами для стекол.
  • Тонированное и матовое стекло требует более осторожного ухода, чтобы не повредить покрытие.
  • Зеркальные и отражающие поверхности нуждаются в аккуратном удалении пятен и отпечатков, чтобы не оставить царапин.
  • Стеклянные двери и столешницы часто подвергаются интенсивному использованию, поэтому их следует очищать чаще, используя средства, которые не оставляют разводов.

Соблюдение этих простых советов по уходу за стеклянными поверхностями поможет сохранить их прозрачность и блеск на долгое время. Регулярная уборка и правильный выбор средств для очистки обеспечат безупречный вид ваших стеклянных дверей, окон и других стеклянных элементов интерьера.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-09-2023, 15:30
Моющие средства термокамеры – особенности, преимущества
10-03-2023, 15:38
Как убрать пыль после ремонта в квартире?
15-12-2016, 18:09
Советы по уходу за кожей лица
27-12-2016, 22:26
Естественный уход за кожей
24-07-2017, 18:51
Стеклянные межкомнатные двери в интерьере
31-10-2023, 14:55
Эффективные системы очистки воды для комфортной загородной жизни

Происшествия на дорогах

0
83
Сегодня, 12:44
В ДТП на Приморском шоссе пострадал подросток и пенсионерка
0
74
Сегодня, 12:37
На севере Петербурга иномарка сбила 14-летнюю девочку
0
127
Вчера, 15:27
На Измайловском проспекте фургон «Хино» столкнулся с полицейским автомобилем
0
120
Вчера, 13:08
В Невском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика
Наверх