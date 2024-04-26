На севере Петербурга поймали 23-летнего курьера мошенников

В минувшую среду днем, 24 апреля 2024 года около 15 часов 50 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 85-летней женщины, проживающей в доме 25 корп. 1 по Тихорецкому проспекту. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что стала жертвой мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и в парадной своего дома передала неизвестному 200 000 рублей.

Через несколько часов возле дома 79 по Северному проспекту в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее судимого за кражу 23-летнего курьера мошенников.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.