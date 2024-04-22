Шашлыки подорожали

«Питерец.ру» сообщает, что весной в СПб резко снизились продажи шашлыка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они сократились на 31%. При этом стоимость готовых наборов для шашлыка поднялась на 11% и в среднем составляет 2917 руб. Сейчас мясо обходится в 679 руб., что на 17% больше чем в 2023-м. За шампуры, мангал, уголь и розжиг нужно отдавать 304, 1402, 243 и 289 руб.

Аналитики считают, что нынешнее снижение спроса на шашлыки обусловлено поздней Пасхой – православные христиане (и российские протестанты) празднуют ее 5 мая, обычно это происходит раньше. В этот день многие делают шашлыки. При этом большая часть людей не связывают Пасху с религией, а воспринимает ее как еще один праздник, который нужно отмечать.