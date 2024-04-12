В Петербурге задержали замглавы администрации Васьки по подозрению в совершении должностного преступления

Вчера, 11 апреля 2024 года в ходе реализации оперативных данных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка был задержан заместитель главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, отвечавшего за решение жилищно-коммунальных и строительных вопросов местного значения.

По данным экономической полиции, в конце декабря 2023 – начале января 2024 года задержанный, 51-летний мужчина, за денежное вознаграждение предложил руководству одной из местных управляющих компаний «покровительство» при принятии решений о распределении работ между компаниями, управляющими многоквартирными домами, а также при возникновении спорных ситуаций с другими государственными органами.

За лоббирование интересов данной организации он потребовал с ее руководителя по 750 000 ежемесячно вплоть до конца 2024 года.

Однако руководитель управляющей компании не пошла на поводу у злоумышленника и обратилась в полицию.

Днем 11 апреля в лобби отеля по Биржевому переулку под контролем оперативников она передала фигуранту часть взятки, якобы за 2 месяца, апрель и май 2024 года, в сумме 1 500 000 рублей.

После получения денежных средств и фиксации всех доказательств злоумышленника задержали сотрудники полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

В отношении подозреваемого проводятся процессуальные действия.