ента новостей

13:34
Иммерсивный театр «Морфеус» запускает проект в центре Петербурга
13:10
Выставка «Пластическая мелодия»
13:07
Выставка «Отцы и дети»
13:02
В Петербурга задержали подозреваемого в незаконном лишении свободы и совершении насилия в отношении женщины
12:53
Выставка «Мифологическая сюита»
12:49
Выставка «Неожиданный взгляд»
12:39
Мошенники нацелились на ветеранов в преддверии Дня Победы
12:35
В Петербурге обнаружили тайник с запрещенными веществами
12:28
В Петербурге поймали аферистку из Твери, обманувшую пенсионерку с Васильевского острова
11:43
На севере Петербурга поймали 23-летнего курьера мошенников
11:34
На трассе «Сортавала» во Всеволожском районе полностью перекроют движение
10:36
Квартиры стали чаще покупать без ипотеки
10:19
Минцифры анонсировали законопроект о запрете массовых спам-обзвонов
10:12
На развязке КАД в районе Низино полностью перекроют два съезда
09:53
В Петербурге задержали молодого парня, который на электросамокате сбил 11-летнего мальчика
09:21
В центре Петербурга полицейские обезвредили вооруженного мужчину
08:27
В СПб появится Leps Bar
23:28
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга снова проиграл новосибирскому «Локомотиву» в серии за 5-е место
22:54
Клуб «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова, обыграв «Локо» в пятом матче финальной серии со счётом 2:1
16:11
Flute and Harp: флейта и арфа зазвучат в оранжерее Таврического сада
16:06
В Мариинском дворце вручили награды участнику СВО
16:03
Закрывается трамвайное движение по пр. Просвещения
13:00
В Петербурге с 1 мая увеличивается количество рейсов туристического трамвая
12:55
На севере Петербурга поймали подозреваемых в разбойном нападение на инженера сети супермаркетов
12:44
В ДТП на Приморском шоссе пострадал подросток и пенсионерка
12:37
На севере Петербурга иномарка сбила 14-летнюю девочку
12:29
В Кировском районе 60-летняя бухгалтер перевела мошенникам 9,6 млн рублей
12:18
В Генпрокуратуре РФ предложили автоматически блокировать счета мошенников
12:10
На федеральной трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность
12:08
Мост через Свирь разведут для проведения технического обслуживания разводных механизмов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Отцы и дети»

Выставка «Отцы и дети»

0
42
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
Выставка «Отцы и дети» познакомит со знаменитой династией Натаревичей и Вайнманов,

Выставка «Отцы и дети» познакомит со знаменитой династией Натаревичей и Вайнманов, представив искусство двух поколений творцов – трех художников, талант которых раскрылся у каждого в своей области.

Старший, живописец Михаил Натаревич (1907–1979), входил в число ведущих мастеров, определивших облик ленинградской художественной школы конца 1950-х–1970-х годов, времени больших перемен и открытий. Его творческий «лексикон» являет собой продолжение и развитие новаторских исканий отечественных мастеров периода «оттепели». Представлены различные жанровые сцены и портреты 1960-1970-х годов – наиболее интересного и плодотворного периода его творчества.

Искусство его дочери, известного петербургского художника Елены Натаревич (род. 1946), - блестящий пример развития петербургских традиций графического мастерства. Лаконичные, изящные фигуры-знаки в представленных графических листах и коллажах Елены повествуют о неспешном течении жизни, о безбрежности прекрасного в обыденном. Экспозиция раскрывает все грани ее искусства: демонстрируются портреты, пейзажи и тематические композиции.

К поколению «детей» на выставке относится и творчество выдающегося скульптора Дмитрия Вайнмана (род. 1946), свидетельствующее о переосмыслении традиций знаменитой «матвеевской школы» пластики, прославившей наш город. Зрителям представлены портреты деятелей культуры (Микеланджело, Пиросмани, Бетховена, Мандельштама и др.), отличающиеся психологической глубиной, целый ряд обнажённых моделей с их «мягкой» пластикой форм, рельефные композиции на библейские темы и произведения, связанные с театральными и цирковыми мотивами. В экспозиции - произведения 1980-2020-х годов, выполненные в керамике, дереве, камне и демонстрирующие широчайший спектр творческих возможностей автора.

Общее количество экспонатов на выставке – 150.

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Наб. канала Грибоедова,103

04 МАЯ – 30 ИЮНЯ, 2024

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-11-2022, 13:11
Выставка советского киноплаката «Время летать»
17-10-2019, 15:01
Выставка Пелагеи Шуриги «Цвет и пластика образа»
11-08-2022, 15:22
Выставка «Свет тишины»
5-08-2020, 13:21
Выставка «Перекличка эпох»
27-01-2016, 16:17
Выставка «Единство противоположности»
8-10-2018, 10:05
Выставка архивных документов «Балет – вечное искусство красоты»

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 09:53
В Петербурге задержали молодого парня, который на электросамокате сбил 11-летнего мальчика
0
124
Вчера, 12:44
В ДТП на Приморском шоссе пострадал подросток и пенсионерка
0
127
Вчера, 12:37
На севере Петербурга иномарка сбила 14-летнюю девочку
0
159
24-04-2024, 15:27
На Измайловском проспекте фургон «Хино» столкнулся с полицейским автомобилем
Наверх