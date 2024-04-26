Выставка «Отцы и дети» познакомит со знаменитой династией Натаревичей и Вайнманов, представив искусство двух поколений творцов – трех художников, талант которых раскрылся у каждого в своей области.

Старший, живописец Михаил Натаревич (1907–1979), входил в число ведущих мастеров, определивших облик ленинградской художественной школы конца 1950-х–1970-х годов, времени больших перемен и открытий. Его творческий «лексикон» являет собой продолжение и развитие новаторских исканий отечественных мастеров периода «оттепели». Представлены различные жанровые сцены и портреты 1960-1970-х годов – наиболее интересного и плодотворного периода его творчества.

Искусство его дочери, известного петербургского художника Елены Натаревич (род. 1946), - блестящий пример развития петербургских традиций графического мастерства. Лаконичные, изящные фигуры-знаки в представленных графических листах и коллажах Елены повествуют о неспешном течении жизни, о безбрежности прекрасного в обыденном. Экспозиция раскрывает все грани ее искусства: демонстрируются портреты, пейзажи и тематические композиции.

К поколению «детей» на выставке относится и творчество выдающегося скульптора Дмитрия Вайнмана (род. 1946), свидетельствующее о переосмыслении традиций знаменитой «матвеевской школы» пластики, прославившей наш город. Зрителям представлены портреты деятелей культуры (Микеланджело, Пиросмани, Бетховена, Мандельштама и др.), отличающиеся психологической глубиной, целый ряд обнажённых моделей с их «мягкой» пластикой форм, рельефные композиции на библейские темы и произведения, связанные с театральными и цирковыми мотивами. В экспозиции - произведения 1980-2020-х годов, выполненные в керамике, дереве, камне и демонстрирующие широчайший спектр творческих возможностей автора.

Общее количество экспонатов на выставке – 150.

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Наб. канала Грибоедова,103

04 МАЯ – 30 ИЮНЯ, 2024