Застройщик получил 6 миллиардов

«Питерец.ру» сообщает, что в Сэтл Групп смогли привлечь 6 млрд. руб. Компания направит эти финансы на строительство 2 корпусов ЖК Astra Continental площадью свыше 25 тыс. кв. м.

Для реализации этого проекта была открыта кредитная линия в банке ВТБ. Застройщик может пользоваться данными средствами до осени 2028 года. При этом сдача оставшихся корпусов планируется на 3-й квартал 2026-го.

Сэтл Групп – авторитетная компания, основанная в 1994 году. В данной структуре работает более 2 тыс. сотрудников. Застройщик считается ведущим не только в Северной столице, но и по всему СЗФО, а также входит в топ-5 по России.

В 2022 году Сэтл Групп заняла 2 место по объему введенного в эксплуатацию жилья в РФ. В 2023-м застройщик замкнул тройку лучших.